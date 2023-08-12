新竹縣竹北市新月沙灣「夢迴牽罟」活動，大小朋友牽繩體驗傳統捕漁文化。（羅浚濱攝）

新竹縣竹北市新月沙灣「夢迴牽罟」活動，大小朋友全力將漁網拖上岸。（羅浚濱攝）

竹北市公所舉辦新月沙灣「海洋三部曲」活動，繼上週「粹淨沙灘」後，12日舉辦二部曲結合鼓藝的「夢迴牽罟」活動，以沙灘為舞台演繹海洋環境劇場《祭》，竹北市長鄭朝方親自擊鼓，透過鼓藝傳達海祭祈福儀式，上百位民眾體驗傳統牽罟的捕漁文化。

活動配合潮汐在12日下午2時舉行，築夢舞集的舞者透過磅礡氣勢舞蹈鼓藝，分別以「祀海祈祥」、「祭海納福」、「海風旌旗」章節作為起承轉合，運用表演藝術重新詮釋傳統農漁牽罟文化。

鄭朝方表示，牽罟是傳統的漁撈古法，已逐漸消失在現今社會中，透過築夢舞集的演繹，讓傳統化以藝術的方式呈現，過去漁民出海放漁網，再全體動員齊力收網，享受豐收的喜悅，民眾透過親自體驗與大海拔河，也能感受到漁民團結一心，收穫的辛勞。

上百位大小朋友分成2組，拿到手套在當地漁民指導下，在海灘各距50公尺處，一起合力拉繩，花了15分鐘將漁網拖上岸，捕到的魚只有10多條，但小朋友都很高興說「有魚！真的捕到魚！」

當地漁民說，40年前每年11月到隔年2月，用牽罟方式補漁，網上都可以捕到上千尾魚，但隨著新竹工業的發展，加上早期未重視環保，海洋被汙染，之後牽罟很難捕到魚，現在根本沒有漁民牽罟了，只能讓民眾體驗早年捕漁文化。

19日登場的新月沙灣第三部曲「白色戀人星空夜曲」音樂晚會，有金曲歌后魏如萱、破億神曲製造機蕭秉治、美聲天后周蕙、最強嘻哈高爾宣及詩人歌手許含光等人開唱，還有海洋文創市集、浪漫告白等活動，鄭朝方邀請全台民眾一起到竹北體驗浪漫的新月沙灣夏夜。