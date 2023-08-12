金門縣政府為建立以家庭為中心，以社區為基礎的防護體系，並提供各年齡層多元化服務，今(12)日上午於在金城綜合社會福利館舉辦「寶『焙』不搗蛋．『夯夯』出狀元」親子活動，邀請30名親子同樂，藉由西式麵包的製作體驗烘焙樂趣，增進家庭成員間互動，一起歡度暑假。

縣府社會處指出，金城綜合社會福利館已開館營運，設施完善，提供民眾良好的親子友善環境；金城社福中心善用館舍空間，每季規畫辦理不同主題的親子活動，以滿足地區民眾多元化的需求。

上午辦理的「寶『焙』不搗蛋．『夯夯』出狀元」活動，主辦單位特別邀請在地商家「是胖不是壯」麵包店老闆帶領親子烘焙體驗活動，藉由西式麵包的製作體驗烘焙樂趣，增進家庭成員間互動，提升親子關係，並透過活動辦理及社福中心的宣導，鼓勵民眾實地到館舍使用空間設施，不僅活絡場館運用，並可讓民眾更加了解政府所提供的資源及服務，進而鼓勵民眾善加運用。

社會處表示，為落實縣長陳福海「禮運大同篇」的施政理念，讓各年齡層都能得到良好及妥適的照顧，縣府除了積極建置各項服務外，並透過課程活動的辦理多加宣導，讓民眾可透過多元管道了解政府相關資源及服務，並能善用社會福利資源，提昇家庭功能，逐步落實政府照顧政策。