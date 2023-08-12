洪佩瑜（右）與壞特同台演出。（夢芝林提供）

壞特？te出道3年半，昨（11日）首度舉辦個人演唱會，吸引2000名歌迷擠爆現場，自稱「壞老師」的她，化身音樂心靈導師，把出道至今自我成長心境當成演唱會主軸，將節目分為沉澱自省、出走找尋、走出自我、嶄新蛻變4大主題，以17首創作貫穿全場，壞特？te娓娓道來自己從醫學生變為歌手及得獎的心路歷程，為粉絲上了2小時的音樂「心靈成長課」。

壞特？te的個性向來不按牌理出牌，昨在演唱會現場化身愛神邱比特「亂點鴛鴦譜」，演唱新歌〈Oh Bob〉前，她提到歌名靈感來自韓語「歐巴」諧音，希望大家能勇敢追愛、呼喊「歐巴在哪裡」趕緊脫單，更現場調查單身歌迷人數，要歌迷對看、認識一下彼此，壞特？te笑說：「我覺得會來聽壞特唱歌的人，應該都是彼此頻率很對，希望今天單身的歌迷在演唱會結束後都認識一下，祝大家都能帶個伴成雙成對地回家。」

目前單身的壞特，自招過去2年在找尋自我的過程，曾因心靈空虛不小心「暈船」錯的人，笑說：「在漸漸找到『Me time』的同時，發現自己頓時也『清醒』成長了，現在的我雖然單身，但我懂得照顧自己的眼睛，我可以在家看電視追韓劇狂看帥歐巴，也是一種心靈滿足。」

此外，她還邀請金曲新人洪佩瑜合唱〈Morning Babe〉、〈不在一起就不會分開〉，有趣的是，洪佩瑜事前特別請造型師幫忙搭配神似壞特的墨鏡、帽子等造型，「真假壞特」同台頓時讓歌迷傻傻分不清，壞特？te感動說：「認識佩瑜後才發現我們很像，我們在音樂上有勇於追求夢想的勇氣！很榮幸也很開心可以請到她來玩。」