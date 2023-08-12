蕭亦宏以47分07秒的優秀成績榮獲「2023旗津公益路跑賽」男子挑戰組冠軍。（海軍軍官學校提供／林雅惠傳真）

台灣龍虎鳳越野協會今天在旗津舉辦公益路跑活動，海軍軍官學校新興社團「三鐵慢跑社」首發即一戰成名，115年班同學蕭亦宏以47分07秒的優秀成績榮獲「2023旗津公益路跑賽」男子挑戰組（10.5K)冠軍，其他男、女同學亦表現出色，跑友及遊客肯定官校學生允文允武，表示不愧為第一等人才！

台灣龍虎鳳越野協會致力推廣戶外運動，今年與 高雄市紅十字會育幼中心共同在旗津舉辦公益路跑。

活動主旨在推廣旗津觀光，提倡健康生活與社會公益，除了讓參加者感受運動的樂趣外，並透過該活動，為有需要的社群提供關懷與公益回饋，活動結餘將全數捐助高雄市兒少安置機構，提供院童課輔與關懷相關資源。

海軍官校「三鐵慢跑社」本學期甫由4年級113最高年班申請，並在學校師長支持下準備成立，刻正向校內的學弟、學妹們招手，亟盼新血加入以壯聲勢，此舉也代表海軍全軍和該校軍、士官養成教育重視體能，彰顯體力即國力、體能即戰力的最佳表現！

這群熱血學長、姐們此次以樹立幹部領導風範態度，全體自費參加今年首次舉辦的「旗津公益路跑賽」，表達海官人對社會關懷、照顧弱勢及支持在地社區發展的情操。

其中蕭亦宏以47分07秒的優秀成績榮獲「2023旗津公益路跑賽」男子挑戰組冠軍，其餘同學也表現出色，讓在場跑友及遊客讚嘆官校學生不愧為第一等人才。