審計部公布這幾年政府編列多項特別預算以舉債因應，未償還債務餘額5兆6997億元，蔡英文總統及民進黨上下強調「國家債務淨增僅4千多億元」。國民黨資深財經立委賴士葆從近幾年稅收超徵、特別預算常態化及出口連11黑等現象剖析，並作出結論指出， 「天文數字，債留子孫」就是蔡英文全面執政八年帶來的國家災難。

賴士葆在臉書發文表示，在財委會多年，歷經藍綠政黨輪替，這幾年目睹蔡政府掏空國庫，不僅不承認不遵守財政紀律，還倒過來美化自己的財政績效，顛倒是非令人歎為觀止。過去蔡英文為了砍軍公教年金，推託過去政府沒有解決的年金破產危機，所幸能及時懸崖勒馬。事實上，細查現今整個國家的財務慘狀，不斷堆高的財政窟窿被技術性地隱藏，只能靠再度政黨輪替，才能把財政亂象撥亂反正。

賴士葆說，蔡政府連續幾年超徵稅收，這是蓄意低估歲入以美化帳目或是政府不專業？這是道地的行政失能。超收的稅金部分還給民眾博取小確幸的感覺，再保留幾千億供自己手頭寬裕揮霍，過去超徵的稅收要繳交國庫，蔡政府2019年逕自修改行命令來處理超徵的稅收，讓行政部門可以財富任性自由。

賴士葆指出，府院這幾天火力齊發，強辯沒有債留子孫，但是走過的必留下痕跡，口水無助減少或除去債務。蔡英文說7年任內只有4千多億債務，這根本是誤導社會大眾。她絕口不提2兆多的特別預算，蔡政府濫用特別預算，將特別預算常態化已經到走火入魔的地步，因為發現特別預算可以取之不盡、用之不竭，可以逃避財政應遵守的紀律，可以藏債所以不列入債務。以特別預算採購戰機的2500億為例，錢付清了，可是戰機至今沒有交貨，無法辦決算，所以就不算負債。

他說，蔡政府心知肚明增加孫子甚至曾孫輩的債務，昧著良心的這一代政客豈止是對不起年輕人，更是對不起年輕人的後代子子孫孫。

賴士葆強調，蔡政府一再宣稱經濟是20年來最好，但是勞工受薪階級的薪資卻是負成長，如今連續11個月出口衰退，政府繼續扮演散財童子撒錢綁樁，債務用數字遊戲和文字遊戲的障眼手法來欺矇社會大眾，把天文數字的巨大債務留給子孫，這就是蔡政府全面執政8年帶來的國家災難。