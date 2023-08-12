高捷公司今年舉辦「2023年全家海神高捷盃3對3籃球賽」參與人數創下新高，高捷公司表示，盼打造南台灣籃球嘉年華，鼓勵更多人享受籃球樂趣。（高捷公司提供／崔正綱高雄傳真）

高捷盃參賽選手創新高，今日預賽各組將選出前4名進入四強準決賽、冠軍賽。（高捷公司提供／崔正綱高雄傳真）

高捷公司自2017年舉辦首屆高捷盃3對3籃球賽，迄今已邁入第7屆，今年高捷盃更是創下新紀錄，報名隊數近700隊，逾2500名選手齊聚一堂切磋球技，參與人潮將突破5000人以上。高捷公司表示，高捷盃儼然成為南台灣最受歡迎、指標性的籃球盛事，也盼打造南台灣籃球嘉年華，鼓勵更多人享受籃球樂趣。

高捷公司自2017年開始於暑假舉辦籃球3對3賽事「高捷盃」，迄今已邁入第7屆，今年與高雄在地知名職業籃球隊「高雄全家海神隊」進行賽事冠名合作，今日於高雄市青少年籃球場舉辦「2023年全家海神高捷盃3對3籃球賽」，均創下高雄暑假期間參賽隊伍數最多、規模最大的籃球賽事紀錄，今年報名隊數近700隊，逾2500名選手齊聚一堂切磋球技，儼然成為南台灣最受歡迎、具指標性的籃球盛事。

高捷公司指出，今年共有長青組、壯年組、公開男子組、國高中男子以及女子等7種賽事組別，其中高中男子251隊及公開男子281隊數量最多，長青組參賽隊跟國中組參賽隊年齡相差近40歲以上，但對於籃球技術度與熱情度同等破表，打破年齡性別界線、勇於挑戰的態度，就是籃球賽的指標精神。

另外在緊張的賽事開始前，先由高雄全家海神隊專屬啦啦隊Aqua Mermaids開場熱舞表演，隨後由海神隊球星親自上場，進行示範表演賽，並舉辦拍照見面會，更是一大亮點，吸引許多球迷募名排隊拍照。高捷公司表示，估計今年高捷盃人潮將突破5000人，更像是一場籃球嘉年華，讓更多人享受籃球樂趣。

高捷公司表示，今日預賽先選出各組4強，隔日將在同場地進行四強準決賽及冠軍賽，各隊除了一爭冠軍榮耀寶座之外，各組前二名隊伍可獲得漢神百貨及漢神巨蛋所提供總金額4萬元的購物禮券及LP SUPPORT、可口可樂提供之多樣好康獎項。歡迎參賽者、應援團及喜歡籃球運動的民眾們，踴躍搭乘捷運到O9技擊館館站參加這場籃球盛會。