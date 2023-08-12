台北市長蔣萬安（右）12日參加北市勞動局舉辦的青銀就業博覽會 ，親自體驗如何折造型餐巾。（趙雙傑攝）

北市12日在圓山花博公園爭豔館舉辦「青銀就業博覽會」，共166家企業徵才，提供逾8000個職缺，平均月薪達3.8萬元，北市就服處副處長洪三凱表示，為提高青年就業率，擬提供青年尋職津貼及保險，完整參與諮詢及課程，最高可領到1.5萬元津貼，預計明年草案通過後實施。

台北市長蔣萬安表示，近年缺工嚴重，加上北市邁入超高齡社會， 65歲以上長輩占21％，如何幫助銀髮族再就業也成課題，他也提到，喜歡《高年級實習生》這部電影，看到長輩對工作充滿熱情，後來跟年輕同事相處融洽，讓他相信青銀共事可讓企業不斷成長，這次就業博覽會將釋出逾8000職缺，盼大家都能找到適合自己的工作。

台北市政府12日在圓山花博公園爭豔館舉辦「青銀就業博覽會」，共有166家優質企業徵才，提供超過8000個職缺，吸引許多想要求職的民眾前往找尋適合自己的工作。（趙雙傑攝）

台北市政府12日在圓山花博公園爭豔館舉辦「青銀就業博覽會」，共有166家優質企業徵才，提供超過8000個職缺，吸引許多想要求職的民眾前往找尋適合自己的工作。（趙雙傑攝）

北市今年通過「台北市勞工權益基金收支保管及運用自治條例」，授權市府訂定自治規則，而據統計，北市15到24歲失業率為15.8％，25到29歲失業率為9.3％，為增加青年就業率，將訂定台北市促進國民就業補助辦法，明訂提供青年尋職津貼與保險。

洪三凱說明，青年尋職津貼部分，來參與尋職諮詢與課程，每月可領5000元，最高共可領1.5萬元，至於青年尋職保險，則是為補足新鮮人畢業後到就業前的保險空缺，規畫提供一年期的保險，草案預計明年上路，今年底也將針對青年就業特性與失業原因進行問卷調查，盼找出改善的方式。

洪三凱表示，就服處一年約有5場大型的就業博覽會，分別為3月18日青年實習就業博覽會 、5月27日的畢業季就業博覽會、8月12日青銀博覽會，以及預計於10月舉辦中高齡友善企業聯合徵才，還有12月將有科技業就業博覽會，歡迎大家來應徵。

就服處說明，此次就業博覽會共166家優質企業徵才，提供逾8000個職缺，平均月薪達3.8萬、平均時薪190元，無經驗可的青銀友善職缺近6成，其中以旅宿、餐飲、批發零售提供的工作機會數最多，資訊軟體類平均薪資表現最突出逾4.3萬。