受到午後對流旺盛影響，氣象局今（12）日下午針對北北基發布大雨特報，預估降雨將持續到今日晚間，而周休假期到下周一的水氣偏少，預估下周二開始整體天氣變得不穩定，中南部有陣雨、雷雨，其他地區午後熱對流帶來的降雨也會變得更加明顯。

氣象局表示，由於午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今日大台北地區有局部大雨發生的機率，提醒民眾注意雷擊、強陣風，預估影響時間從下午到今日晚上。大雨範圍：基隆北海岸、台北市、新北市。

氣象局資訊顯示，今日環境仍吹西南風，但水氣稍減少，降雨時間也較前幾天減少，上午中南部地區仍有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區中午前大多為多雲到晴的天氣，午後因受熱力作用，各地仍有局部短暫雷陣雨的機率。

至於未來天氣如何？臉書粉專《天氣風險 WeatherRisk》發文表示，下周一西南風水氣還是不多，僅迎風面南部有局部短暫陣雨，其他地方午後有熱對流雷；下周二起天氣漸趨不穩定，除中南部有陣雨或雷雨，其他地區的熱對流發展變得更旺盛，局部有較大雨勢，預估這樣的天氣將持續到下周五左右。