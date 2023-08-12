疫情期間，高端疫苗爭議不斷，民眾黨立委賴香伶今天質疑，高端營收連7月「掛蛋」，卻在8月11日盤中股價大漲至62.0元，漲幅達7.08％，這真是屬於台灣的奇蹟，政府標案還可以一直拿，連續7個月營收0元，換作一般沒有儲值「台灣價值」的公司，應該早就結束營業了。

賴香伶表示，多數台灣人民都知道，高端一直爭議諸多，在疫情期間執政黨大力護航相挺的高端，審查委員涉內線交易遭起訴、醫界夫妻認罪求緩刑、沒有三期數據、得不到WHO國際認證、延遲交貨、採購契約封存等等，大部分時間營收維持在掛零的狀態，卻能讓股價還撐在50幾元，公布營收後在8月11日又拉快漲停，收盤時直衝65.2元，漲幅7.94％，實在讓人不得不懷疑，這難道不是一個利空嗎？但就是拿他沒辦法，政府標案可以一直拿，這不是經濟奇蹟，什麼才是經濟奇蹟？

賴香伶提到，鄉民們提出質疑，「營收破兆的一直跌，營收零的卻狂漲7.9％」，「可以應徵當會計嗎？」、「沒有營收股價都還有60，有營收不就噴爆了！」、「這種公司可拿到政府的大單，不用查嗎？」、「會計只要按0就好嗎？」。

賴香伶質疑，高端公司不就明擺著吃定了政府，政府也吃定了時間一久人民就習慣了，上市櫃公司連７個月營收掛零，就是可以有標案，金管會還繼續讓這個「奇蹟成真持續發生」嗎？連續7個月營收0元，換作一般沒有儲值台灣價值的公司，應該早就結束營業了！

賴香伶強調，人民的眼睛是雪亮的，高端在做什麼，政府寬鬆放縱，執政黨如果對於該承擔的政治責任置之不理，繼續放縱，那就讓有能力、會做事，「相信美好台灣」願意承擔的團隊，來將這些藏汙納垢的事清理乾淨。