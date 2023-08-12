「2023年全家海神高捷盃3對3籃球賽」12、13日兩天於高雄技擊館青少年籃球場點燃戰火，今日高雄全家海神職業隊陣中包含成都世大運男籃代表隊呂威霆、蘇文儒、邱子軒，還有陳懷安都一同受邀出席開幕與表演賽獻技，並在會後舉辦拍照見面會，與 #神隊友 相見歡。

海神隊母集團國揚集團與旗下事業體長年推廣籃球風氣，高雄全家海神隊連續第二年與高捷公司合作，港都百貨業龍頭漢神百貨、漢神巨蛋購物廣場以及漢來美食提供豐富報名贈品，熱血應援籃球運動賽事；而海神隊參與設計的經典聯名款雙面球衣也在鬥牛迷間大獲好評，今年全家海神隊再加碼贈送新球季的免費主場門票(每人2張)。

今年全家海神高捷盃3對3報名隊伍數突破去年的650隊，近700隊再創新高，是高雄暑假參賽隊伍數最多、規模最大的籃球賽事，讓技擊館周末掀起藍色浪潮。

今由高雄全家海神隊啦啦隊Aqua Mermaids熱舞為賽事揭開序幕，呂威霆、蘇文儒、邱子軒與陳懷安表演賽小試身手，邱子軒秀大號三分球，現場 #神隊友 大飽眼福。呂威霆、蘇文儒征戰3x3經驗豐富，蘇文儒指出，新賽制得分方進球後防守方回三分線就可以進攻，「攻防轉換節奏更快，但要注意回線有無成功，否則會失誤葬送進攻機會。」兩人同時異口同聲說，3x3的三分球更有效率是贏球重點。

賽事舉辦兩天，明日同場地進行四強準決賽及冠軍賽，高雄全家海神隊球星屆時將擔任頒獎嘉賓，各隊除了一爭冠軍榮耀寶座之外，各組前二名隊伍可獲得漢神百貨及漢神巨蛋所提供總金額4萬元的購物禮券等多樣獎項。