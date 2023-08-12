上洋商用洗衣事業群副總經理莊雅嵐指出，上洋取得日本第一的AQUA商用洗衣設備台灣獨家總代理權已逾6年，這次高雄直營示範店全店採用AQUA商用洗衣設備。（柯宗緯攝）

台灣空調及商用洗衣代理領導廠商上洋產業2013年起推出《SeSA洗衣吧》，全台開設逾160家門市，其中南高屏占20家，上洋近日進駐高雄衛武營新藝文特區開首家直營示範店。（柯宗緯攝）

看好自助洗衣商機蓬勃，全台迄今有超過2千家門市。台灣空調及商用洗衣代理領導廠商上洋產業2013年起推出《SeSA洗衣吧》，全台開設逾160家門市，其中南高屏占20家，上洋近日進駐高雄衛武營新藝文特區開首家直營示範店，除提供消費者一次洗脫烘服務外，更瞄準招募加盟主商機。

上洋商用洗衣事業群副總經理莊雅嵐指出，上洋取得日本第一的AQUA商用洗衣設備台灣獨家總代理權已逾6年，這次高雄直營示範店全店採用AQUA商用洗衣設備，1台價格約50萬，加盟主若以開1家15坪的店計算，約準備250萬至300萬元，投報率1年12％，預計3年可望回本，因此高雄已有多家加盟店。

莊雅嵐表示，《SeSA洗衣吧》特色是使用AQUA商用洗衣，AQUA洗脫烘一體機可於60分鐘一次完成2到3人家庭1周的衣物洗烘服務，中途不用取出溼衣服移至乾衣機，而疫後民眾衛生意識提高，每位使用者在洗衣前，還可免費選按內槽清洗，潔淨升級減少疑慮。

SeSA高雄直營示範店則希望延伸服務布局，也讓市場更活絡。莊雅嵐表示，目前《SeSA洗衣吧》除開設直營店外，更歡迎創業者加入行列，上洋能一條龍服務輔導加盟店主1個月內立即創業開店。

上洋指出，自行研發IoT遠端管理及查詢系統，可協助店主即時掌控洗衣機狀況、營收現金流、來客數等，讓店主實現遠端工作的自由。

此外，消費者到店洗衣前即能線上查詢是否有空機可以使用，洗衣中能設定通知，不怕洗衣服洗到忘記；而便利的電子支付功能，如Line Pay，更是SeSA洗衣吧所提供加盟主最基本的功能選擇，透過新科技提供加盟主消費者雙向服務。