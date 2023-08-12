中信兄弟12日正式註銷外籍捕手福來喜、註冊新洋投艾士特，至於福來喜接下來動向，球團表示，尊重福來喜的選擇與考量，下週仍會隨一軍移動，目前尚未確定離台時間。

福來喜去年來台，雖然攻擊端沒有太大發揮，但在蹲捕、引導投手能力有目共睹，去年還一口氣拿下捕手金手套、最佳九人獎項，繼後也獲得球團續留，今年續披「黃衫」。

不過今年要挑戰3連霸目標的「黃衫軍」上半季僅打下第4名成績，想要完成連霸必須要先取得季後賽門票，下半季勢必要全力搶勝，也因為接下來9月的杭州亞運陣中鄭浩均將為國出征，在先發少了一員大將的情況下，勢必需要以全洋投路線面對一軍賽程。

中職官網上公告明天先發投手，兄弟推出新洋投艾士特，也因此必須要註銷掉1位洋將，最後選擇註冊註銷福來喜。對於福來喜的下一步，球團有給他一些條件，讓他自己選擇，目前還未完全定案，但他可能因為生涯規劃提前離台，不會待完今年球季。