數以千計的尼日政變支持者今天走上街頭，抗議西非國家將在尼日部署軍事部隊的計畫。與此同時，西非經濟共同體（ECOWAS）取消關於可能採取干預行動的關鍵會議。

法新社報導，ECOWAS批准部署「待命部隊」，以恢復民選總統貝佐姆（Mohamed Bazoum）的職位。貝佐姆7月26日遭到總統衛隊成員罷黜後，歐盟最高外交官員對他遭拘留的狀態表示擔憂。

此區軍方消息人士今天說，ECOWAS成員國的參謀長原定明天將在迦納首都阿克拉（Accra）參與會議，但他們之後說，這場會議因「技術原因」無限期取消。

多名消息人士說，召開這場會議原本是要向ECOWAS領袖通報啟動與部署待命部隊的「最佳選項」。

ECOWAS尚未提供關於待命部隊的細節或行動時間表，領袖們強調他們仍希望和平解決。

ECOWAS在最後一刻取消會議時，數以千計的政變支持者今天在法國駐尼日軍事基地附近集會，高喊「打倒法國、打倒ECOWAS」。

尼日的新領導人指控貝佐姆的親密盟友、前殖民強權法國，是導致ECOWAS對政變採取強硬立場的幕後黑手。

許多抗議群眾揮舞俄羅斯與尼日國旗，大喊他們支持國家的新強人、軍政府領導人蒂亞尼（Abdourahamane Tiani）。

前來示威的學生會成員阿里（Aziz Rabeh Ali）說：「我們會把法國逼走！ECOWAS不是獨立的，受到了法國操控。」

法國在尼日有約1500名駐軍，與當地部隊聯手對抗持續8年的聖戰士叛亂活動。

然而，法國軍人在沙赫爾地區（Sahel）面臨日益增長的敵意，去年在與罷黜民選領袖的馬利與布吉納法索軍方政府鬧翻後，自這兩個國家撤出反聖戰士部隊。

尼日新領導人上週廢止與法國的國防協議，而7月30日充滿敵意的群眾在法國駐尼阿美大使館外舉行抗議活動，促使巴黎當局撤出法國公民。（譯者：張曉雯/核稿：陳昱婷）1120812