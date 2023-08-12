英國的哈利王子與妻子梅根在2020年1月脫離王室後，就聲明不會再使用殿下頭銜，儘管如此，英國王室官網仍稱呼兩人為殿下，直到最近才正式移除，而更新後的頁面則以「薩塞克斯公爵」稱呼他。

根據英國《獨立報》、《快報》報導，正式頭銜為薩塞克斯公爵（Duke of Sussex）的哈利王子，在三年多前脫離王室時就曾明確表示，希望大家以後稱呼他為「哈利」（Just Harry）就好。

英國王室官網最近正式移除哈利「殿下」尊稱。圖為2018年，他與梅根婚後首次出訪紐西蘭。（圖／Shutterstock）
英國王室官網最近正式移除哈利「殿下」尊稱。圖為2018年，他與梅根婚後首次出訪紐西蘭。（圖／Shutterstock）

不過三年多來，王室官網依然使用「殿下」（His Royal Highness，HRH）頭銜來介紹哈利，最近才予以更新。對此，白金漢宮解釋，由於網站包含了大量與王室工作、生活相關的訊息，整體資訊超過5千頁，更新工作在女王伊莉莎白二世辭世後展開，需要耗費不少時間，因此在完成前，部分內容可能「過時」。

在拿掉「殿下」頭銜後，哈利和梅根依然保留了薩塞克斯公爵與公爵夫人的稱號，同時哈利也依舊是英王第5順位繼承人。他的一對兒女也仍然被稱為王子與公主。

美國娛樂新聞《今夜娛樂》（Entertainment Tonight）指出，哈利對於頭銜被拔並沒有太多意見，但在失去「殿下」之稱的同時，王室也一併收回他的榮譽軍銜，這才是令他「最痛苦」的部分。

這些頭銜包括：皇家海軍陸戰隊（Royal Marines）、皇家漢寧頓空軍（Royal Air Force Honington）、皇家海軍小型艦船和潛水隊（Royal Navy Small Ships and Diving），是深受哈利重視的名譽職責。

文章來源：Prince Harry’s ‘His Royal Highness’ title removed from royal family website
文章來源：Kate Middleton and Prince William Receive New Titles as Prince Harry's HRH Title Is Removed From Royal Website

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