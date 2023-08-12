英國的哈利王子與妻子梅根在2020年1月脫離王室後，就聲明不會再使用殿下頭銜，儘管如此，英國王室官網仍稱呼兩人為殿下，直到最近才正式移除，而更新後的頁面則以「薩塞克斯公爵」稱呼他。

根據英國《獨立報》、《快報》報導，正式頭銜為薩塞克斯公爵（Duke of Sussex）的哈利王子，在三年多前脫離王室時就曾明確表示，希望大家以後稱呼他為「哈利」（Just Harry）就好。

英國王室官網最近正式移除哈利「殿下」尊稱。圖為2018年，他與梅根婚後首次出訪紐西蘭。（圖／Shutterstock）

不過三年多來，王室官網依然使用「殿下」（His Royal Highness，HRH）頭銜來介紹哈利，最近才予以更新。對此，白金漢宮解釋，由於網站包含了大量與王室工作、生活相關的訊息，整體資訊超過5千頁，更新工作在女王伊莉莎白二世辭世後展開，需要耗費不少時間，因此在完成前，部分內容可能「過時」。

在拿掉「殿下」頭銜後，哈利和梅根依然保留了薩塞克斯公爵與公爵夫人的稱號，同時哈利也依舊是英王第5順位繼承人。他的一對兒女也仍然被稱為王子與公主。

美國娛樂新聞《今夜娛樂》（Entertainment Tonight）指出，哈利對於頭銜被拔並沒有太多意見，但在失去「殿下」之稱的同時，王室也一併收回他的榮譽軍銜，這才是令他「最痛苦」的部分。

這些頭銜包括：皇家海軍陸戰隊（Royal Marines）、皇家漢寧頓空軍（Royal Air Force Honington）、皇家海軍小型艦船和潛水隊（Royal Navy Small Ships and Diving），是深受哈利重視的名譽職責。