桃園市一名李姓老翁，昨天（11日）前往ATM要匯款，但多次操作失敗，銀行行員察覺有異通報警方，員警到場詢問時，李翁堅持要匯錢給「朋友」，警方一查2人上月（7月）底才加LINE聊天，根本就不認識對方，經勸說後，李翁才相信是假交友真詐騙。

據了解，昨日下午1時許，桃園警察分局中路派出所接獲轄區金融機構通報，表示有民眾疑似遭詐騙，多次操作ATM欲轉帳匯款，但是都因為操作錯誤失敗，行員覺得有異上前勸說，但李翁不願接受堅持要匯錢。

警員張栢豪、徐廷翰及警專實習生邱浥淮獲報到場瞭解，李姓老翁表示，「只是要匯7000元給朋友為何那麼麻煩。」而行員則指出，匯款帳號經過查詢是異常帳戶，但李翁非常堅持要匯款，員警經理翁同意後，查看手機簡訊內容，雖然李翁說與這位朋友非常熟識、經常見面，但兩人卻是7月底才加LINE聊天，且員警詢問兩人見面地點，李翁卻無法回答，警方發現這明顯是詐騙集團慣用假交友真詐騙手法。

但李翁堅持不認為自己遭到詐騙，認為對方即將是自己老婆，還反問員警：你老婆不會跟你要錢嗎？甚至被員警問到很煩，連手機、證件都不想要了。

員警也不甘示弱，從銀行內一路勸導到馬路邊，就是要告訴伯伯是關心他被騙，最後伯伯表示不然直接去「老婆」的公司當面查證，員警將伯伯帶返派出所，透過資料查詢證實根本是騙局一場，才使他醒悟過來，放棄匯款的念頭。

警方呼籲，民眾切勿輕信網路交友、投資等不明資訊，以免陷入詐騙陷阱。