許多人喜歡在「抖音」上分享自己的生活趣事，不過昨（11）日有一名男子搭乘台鐵時，想挑戰偷拿車上廣播唱歌，結果還真的讓他逮到機會大唱「恐龍扛狼扛狼扛」，並將影片上傳到網路分享，最後慘遭罵翻。對此，台鐵也還原情況，當天車上並沒有其他單獨購票的乘客。

臉書粉專《台灣便當管理局-附屬鐵路部》今日轉傳一段抖音影片，一名男子聲稱要「挑戰搭火車偷拿列車長的廣播」，走入台鐵車廂後，逕自拿起廣播設備模仿列車長的口吻說：「歡迎搭乘我沒K班次，前往布魯biu、布魯biu」。

男子在影片中表示，其實自己超緊張，接著就唱起最近在抖音上相當熱門的歌曲，「恐龍扛狼扛狼扛，我沒K，布魯biu」，這段影片最後是因為列車長出現，才終止拍攝。

該名拍攝影片的男子在抖音上有超過4千名追蹤者，影片發布後迅速被轉發，同時也引來撻伐，「無聊當有趣」、「好加在只是玩廣播，沒跑去拉電門」、「跟白X一樣」、「解除運送契約啦」、「最後道歉了事，風波過了再繼續拍片」、「認真覺得聽到這首歌很反感，發生這件事更討厭了」。

對此，台鐵表示，事件發生在8月11日的6555次專車，該車乘客皆是同一間公司的團體旅客，並無其他個別購票旅客，男子未經許可使用廣播器，列車長發現後即予勸止，該民眾也停止播音行為，並表示歉意。目前已經將影片下架，男子也將抖音帳號關閉。