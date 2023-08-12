新北市瑞芳區某里之黃姓女子去年參選里長，黃女的父親為幫助女兒當選，竟在投票前4個多月，涉嫌到戶政事務所為黃女的弟弟、表妹、表弟、舅舅、阿姨等5人遷戶籍，但無居住事實。法官最終依妨害投票罪名判6人2到4個月不等徒刑，均緩刑2年，並要向國庫支付2到5萬元不等，得不償失。

根據基隆地院判決書指出，吳姓等5名親屬，原戶籍分別住在新竹、宜蘭、新北、台北等地，而依公職人員選舉罷免法規定，在各該選舉區繼續居住4個月以上者，才能取得各該選舉區之選舉人資格而為投票權人。

但沒想到，黃女的父親為了讓女兒當選，在去年的7月4日涉嫌到戶所為黃女的弟弟、表妹、表弟、舅舅、阿姨等5人，到戶政事務所遷戶籍，但均未實際居住在該里，而且去年11月26日投票也都有去投票。

法官認為，黃男不思循正途謀得其女當選里長，卻利用親誼關係與吳姓等6人，共同以虛偽遷徙戶籍的方式取得選舉投票權而為投票，影響選舉正確、公平及純正性，損及民主機制之正常運作。

法官並說，黃男雖沒非「以虛偽遷徒戶籍取得投票權之選舉權人」，但他統一在7月4日幫大家辦妥戶籍遷移，有犯意聯絡與行為分擔，視為共犯。最後依妨害投票罪名判6人2到4個月不等徒刑，均緩刑2年，並要向國庫支付2到5萬元。為了女兒選舉卻犯法使家族親友扛上刑責，實在得不償失。