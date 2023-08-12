竹北分局員警在新月沙灣牽罟活動，邀參與的舞者共同向民眾宣導反詐。（羅浚濱攝）

國內詐騙手法不斷翻新，在政府宣布加強打詐後，警方也全面動起來，利用各種場合宣導防詐，竹北分局12日在新月沙灣牽罟活動，邀參與的舞者共同向民眾宣導「您我注意多一點，金融機構詐騙少一些」，橫山分局也在原住民的「歲時祭儀」活動，與尖石鄉公所攜手打詐，守護原鄉民眾，預防被詐！

歲時祭儀又稱為感恩豐收祭（祖靈祭），祈福儀式為尖石鄉年度盛事，尖石鄉公所每年邀集各部落耆老共同祈福，感謝祖先一年來賜予的收穫，呈現最為傳統的文化祭典。

橫山分局特地配合歲時祭儀活動，在尖石運動場進行防詐宣導，尖石鄉長曾國大特地率領各部落村長，身著泰雅族傳統服飾，參與反詐活動，以各氣球代表詐騙手法，一同擊破象徵打詐決心。

警察出身的曾國大，提醒尖石鄉民，目前的詐騙集團多以假求職手法，詐騙民眾金融帳戶，有的則利用所謂的網路投資進行詐騙，除了橫山分局在各項集會活動宣導詐騙手法，預防被騙外，也需仰賴部落村鄰長協助，加深民眾防詐戒心，確保自身財產安全。

橫山分局長林鼎超表示，詐騙手法不斷的推陳出新，將會透過多元管道深入原鄉宣導，達到「全民齊心，打擊詐欺」目標，也呼籲若有接到可疑電話、簡訊或網站，可撥打110或165查證，避免財產損失。

竹北分局長林明鋒表示，今年迄今，竹北分局成功阻詐有64案，總金額高達5563萬餘元，成功斬斷詐騙集團金流，持續結合地方活動，近距離向民眾進行反詐騙宣導，呼籲投資應透過合法管道，如有標榜高額獲利、穩賺不賠、獲利來源不明或獲利率顯然不合理情形應避免投資，更勿輕信網友來路不明的投資管道，小心求證才是防詐的不二法門。