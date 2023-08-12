男星祖雄擁有帥氣臉龐壯碩身材，日前求婚烏克蘭籍女星林佳娜，緊接著宣布懷孕雙重喜訊，目前來往台灣、馬來西亞及烏克蘭三地辦理結婚手續，兩人夢幻異國風情婚紗照也在期間搶先曝光。

著手準備婚事的兩人，近來同步拍攝婚紗照，地點選在夢幻歐式風格建築，請到J2 Plus婚紗攝影團隊操刀規劃，拍攝過程不僅結合歐式和中式風格，更融合了他們對愛情、家庭和藝術的深刻理解

高顏值外國臉孔的兩人來到拍攝婚紗場地時竟被誤以為是婚紗模特兒，佳娜表示當時約有大概7，8對新人都一起在拍攝，我們進來時他們都看著我們說：這是哪家婚紗公司請來的模特兒？佳娜拉著祖雄就打趣的跟他們說：這真的是我的老公，不是假的，我好不容易找到有人要跟我結婚，你們不要亂說。

另外佳娜對傳統婚紗風格充滿敬意，她認為經典的白紗最能體現婚禮的神聖與純潔。然而，她也對現代婚紗提出疑問，不明白為什麼現代的婚紗會流行拍黑色的婚紗，因為在烏克蘭只有寡婦才會穿黑色婚紗，也不了解為什麼最近的婚紗會流行起拍攝便服的風格，腦海中的婚紗是較為傳統經典的白紗，對此，佳娜表示：「我總是對比較傳統、經典的婚紗風格有著特殊的情感。」

佳娜表示想拍古裝婚紗，是受到古裝劇影響。（J2 Plus婚紗攝影提供）

對於選擇古裝婚紗，佳娜坦言是受一部古裝劇的啟發，在疫情期間陪著祖雄看了一部古裝劇後，就一直幻想自己是古代公主，特別想拍攝中式的風格，所以這次也特別安排了古裝婚紗的拍攝，算是一種中西合併的感覺。

在台灣拍攝婚紗照，是見證我們的愛與成長！佳娜和祖雄在台灣相遇、相愛，並一起走過求婚的甜蜜時光。他們與一隻可愛的台灣貓一同建立了家庭，對他們來說，台灣是一個充滿意義的地方。佳娜深情地表示：「台灣對我們來說就是家，沒有什麼比紀念這一切更重要。」

祖雄和佳娜也透露婚後對未來的規劃。（J2 Plus婚紗攝影提供）

懷孕三個月的佳娜拍婚紗過程中多次感受呼吸困難，祖雄一旁悉心照料，也因為穿上婚紗多少都會比較有壓迫感，久站久坐都容易抽筋，而且孕吐還很嚴重，吃不太下東西，最後跟攝影師協調的就是連續拍攝時間不能太久，好在攝影師很專業，幾乎都是快狠準的就拍到想要的照片。

此次拍攝更是帶上了貓咪毛小孩，但拉蹼卡全程都很緊張，一直喵喵叫，想快點回家吃肉泥，也是攝影師非常厲害不到半小時就拍攝到滿意的照片，順利的帶拉蹼卡一起收工！

對於未來計畫，佳娜和祖雄表示，預計會在8月舉辦性別揭曉派對，也一定會在台灣舉辦婚宴，婚後還是會定居在台灣，繼續在台發展演藝事業，並且佳娜將繼續攻讀碩士學位。