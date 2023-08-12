史特夫·庫珀 仍得到森林的管理層信任（圖片來源︰達志影像）

週六8月12日晚上，英超新賽季首輪繼續進行，兵工廠主場迎戰諾定咸森林。諾定咸森林實力遠不及兵工廠，而且前者季前熱身賽發揮不佳，敗仗居多，士氣低落，此番出徵，諾定咸森林遭遇新賽季開門黑在所難免。

兵工廠上季表現讓人欣喜，在主帥阿特塔 Mikel Arteta 的執掌下，雖然未能奪冠，但取得第二名的成績也讓球迷看到了更多希望，同時，槍手也是時隔6賽季之後再次奪得歐冠資格實在可喜可賀。正是由於兵工廠整體趨勢向上，成績上也有了更多要求，在夏季轉會窗當中引入了更多強援，德克蘭·賴斯 Declan Rice、凱·哈費爾茨 Kai Havertz 和 祖利安·廷伯 Jurriën Timber 的加盟使得球隊實力更強勁之餘，陣容深度更厚實，新賽季，槍手將捲土重來。

對兵工廠有利的是，上仗在社區盾對陣曼城，前者表現相當頑強，在傷停補時最後時刻，由特羅薩德 Leandro Trossard 攻進最後一球追平，然後槍手最終通過點球成功捧走社區盾，為新賽季取得頭彩。另外，兵工廠上賽季擅於主場作戰，19場聯賽主場贏下14場之多，面對保級球隊諾定咸森林，槍手首場主場應不會有太大難度。

【足球-英超】[諾丁漢森林@兵工廠 08/12(六)19:30] [編號 644]

諾定咸森林作為上賽季的升班馬保級之路相當艱辛，有不少時間都在積分榜墊底，主帥史特夫·庫珀 Steve Cooper 被受質疑。但球會管理層選擇相信這位威爾斯主帥，最終他也沒有辜負信任，帶領諾定咸森林成功保級。到了新的賽季，諾定咸森林目標同樣會是先保級，雖然夏天轉會窗引進 安東尼·伊蘭加 Anthony Elanga 等球員，但包括上賽季頭號前鋒 泰禾·阿禾尼伊 Taiwo Awoniyi 在內的多名球員本仗因傷缺席，諾定咸森林實力不升反降。值得一提的是，諾定咸森林近況不佳，近4仗熱身賽僅僅錄得1平3敗的劣績，而且進攻乏力，1球不進，本場作客兵工廠敗北似乎已成定局。

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艾迪·霍維執教紐卡索聯日見成效（圖片來源︰達志影像）

週日8月13日凌晨，紐卡索聯將主場迎戰阿斯頓維拉。兩隊上賽季都有明顯進步，都是積分榜前七名份子，再加上雙方夏季熱身賽戰績都差不多，可以看好紐卡索聯與阿斯頓維拉新賽季首輪比賽各取1分。

紐卡索聯在得到資金之後立馬搖身一變，上賽季力壓利物浦奪得第四名，獲得了本屆歐冠的入場券，艾迪·霍維 Eddie Howe 執教球隊一個半賽季日見成效。紐卡索聯夏季轉會窗不僅留用了上季聯賽陣中三大得分手 哥林·威爾遜 Callum Wilson、米格爾·阿米朗 Miguel Almirón 以及亞歷山大·伊沙克 Alexander Isak（各自進球數都有雙位數），而且還高價引進了兩名強援 桑德羅·托納利

Sandro Tonali 和 哈維·巴恩斯 Harvey Barnes，托納利是防守中場位置上的節奏控制者，同時助攻能力也大分之強，巴恩斯則是進攻多面手，兩位的加盟無疑讓紐卡索聯的攻擊線更上一層樓。

賽季前紐卡索聯總共出戰了7場球會友賽，戰績為5勝2平不敗，特別是近期還豪取三連勝佳績，球隊已進入作戰狀態。本週主場出戰，紐卡索聯爭勝希望大。

【足球-英超】[阿斯頓維拉@紐卡索聯][08/03 (日)00:30] [編號 649]

阿斯頓維拉上賽季初期臨時換帥，名帥埃梅里 Unai Emery 來投後將阿斯頓維拉帶到積分榜第七名的位置，對比前一賽季進步巨大。為了鞏固成績阿斯頓維拉夏季轉會窗不敢怠慢，花費高價引進了 穆薩·迪亞比 Moussa Diaby 與 蒂耶莱曼斯 Youri Tielemans 等中前場攻擊好手，埃梅里 不希望新賽進球責任過分依賴前鋒 奧利·沃特金斯 Ollie Watkins，要知道上賽季全隊只有他一人進球數達雙位數(15球)，雅各布-拉姆齊 Jacob Ramsey 與 道格拉斯·路易斯 Douglas Luiz等其他得分手最多也只能單人貢獻6球，穆薩·迪亞比的到來會分擔沃特金斯的進攻壓力，同時也讓阿斯頓維拉在前場多出一個穩定的進攻點。

賽季前阿斯頓維拉積極征戰了6場球會友誼賽，錄得3勝3平不敗佳績，近期也處於連勝狀態並不比紐卡索聯差。考慮到雙方最近6次直接對戰均平分秋色，就算首輪作客出戰，阿斯頓維拉也有能力全身而退。

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