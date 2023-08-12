《北京日報》12日報導，大陸計畫在未來三年，推出與中共相關的千條紅色旅遊研學路線，紅色景區將為青少年量身打造解說詞，打造百堂紅色研學精品課程，開展萬場紅色旅遊宣講活動，覆蓋上億大中小學師生。

大陸教育部、文化和旅遊部等五部門，日前聯合部署各地實施紅色旅遊助推「鑄魂育人」行動計畫，明確提出到2025年，紅色旅遊的教育功能將更加凸顯，紅色文化有效融入青少年思想政治教育工作，青少年思想政治素養和全面發展水準將明顯提升。

報導稱，在紅色文化課程建設方面，行動計畫提出，面向青少年推出一批導向明確、特色鮮明、內容豐富、形式活潑、具有新時代引領力的紅色旅遊研學項目，推動中小學校以語文、歷史等教材中紅色題材的課文為基礎，結合各地紅色資源特點以及重大歷史事件、重要歷史人物等，將紅色文化有機融入各類課程教學。

據報導，大陸各地還將推出一批紅色旅遊研學精品線路，開發一批滿足青少年需求的大陸全國紅色旅遊文創精品，打造一批有助於提升青少年精神素養的紅色旅遊優秀演藝作品，推動紅色旅遊景區、愛國主義教育基地、革命歷史類紀念設施、遺址等完善紅色旅遊數位基礎設施，為青少年學生開闢綠色通道、設立網上預約和開放日，推行分層次多樣化講解服務，為青少年量身研發專屬解說詞。