今（12日）是「天王嫂」昆凌30歲生日，她也揪好友一起慶生，並在社群曬出美照，只見她穿上超性感洋裝，火辣身材根本不像3寶媽，讓網友都驚艷不已。

昆凌在IG限時動態曬出慶生美照，只見她紮起高馬尾，穿著白色細肩帶洋裝，後面挖空設計，讓她大片白皙美背見客，之後轉到正面，深V剪裁讓豐滿上圍呼之欲出，深邃事業線展露無遺，火辣身材根本看不出是3寶媽，少女般的容貌更是

昆凌慶生趴穿超辣。（圖／取自昆凌IG）

昆凌告別2字頭，慶30歲生日。（圖／取自昆凌IG）

而她也分別寫下「Bye bye 20's....」、「Hello 30」，並拿著印有「Happy Birthday」字樣的氣球，開心迎接30歲的到來。昆凌2015年和周杰倫結婚後，陸續生下3個寶貝兒女，一家五口幸福和樂。

上月底大陸受到颱風影響，出現百年罕見暴雨，造成大規模洪災，昆凌也和周杰倫合捐人民幣300萬元（約新台幣1300萬元），用於採購物資、救援設備和安置受災群眾，低調行善讓大陸網友都讚嘆不已。