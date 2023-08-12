美國媒體集團福斯公司今天表示，法務長丁越（Viet Dinh）將在今年底去職。福斯4月才以7億8750萬美元（約新台幣251億元）就一家投票科技公司提出的誹謗案達成和解。

自治領投票系統公司（Dominion Voting Systems）先前控告福斯公司（Fox Corp.）的報導散布虛假陳述，將其投票機與2020年美國選舉舞弊陰謀論掛鉤。福斯內部一些人士認為，丁越在這起訴訟過程中提供的法律建議有瑕疵。

路透社報導，丁越在2018年進入福斯，在福斯與自治領投票系統公司纏訟多個月期間，他領導福斯的法務與法遵部門。

這是福斯4月達成天價和解之後，又一名重要人物離職。就在和解達成後沒幾天，福斯新聞（Fox News）的當家主播卡爾森（Tucker Carlson）同意與福斯分道揚鑣。

福斯表示，根據離職協議，丁越將獲得一筆一次付清的優渥離職金，高達2300萬美元（約新台幣7億3000萬元），並將成為公司的特別顧問。

丁越是美國前總統小布希（George W. Bush）任內的助理司法部長，並參與打造美國愛國者法（USA Patriot Act）。愛國者法是美國在經歷2001年911恐怖攻擊事件後推動的國家安全法。

「紐約時報」（The New York Times）報導，福斯執行長拉克蘭‧梅鐸（Lachlan Murdoch）在宣布這項人事異動的書面聲明中表示：「我們感謝丁越對福斯的諸多貢獻與服務，包括他身為21世紀福斯公司（21st Century Fox）的董事，以及過去5年身為福斯領導團隊的重要一員。」

福斯並沒有宣布法務長接任人選。（譯者：戴雅真/核稿：張正芊）1120812