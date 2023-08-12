桃園市政府警察局今（12）日舉辦小小警察體驗營，活動在市政府警察局警政大樓8樓禮堂熱烈展開，以「異世界歷險－在超宇宙裡絕地重生吧！」為發想，活動主題定調為「異世界探險」，透過故事主角「小文」因故逃學的情節揭開序幕。

參與學童化身成平行宇宙小偵探，須通過宇宙六大互動關卡絕地重生獲得故事碎片，拼湊出「小文」逃學的真正原因取得宇宙寶石，透過解謎剖析「小文」心路歷程及心境轉換，藉由其中習得婦幼相關安全知識及交通、刑事鑑識等相關議題，從參與遊戲中培養兒少自我保護意識，及透過體驗式學習讓婦幼安全觀念深植於孩童心中，以建立孩童覺察危機意識之根本，提升臨危不亂之應變能力。

豐富的活動設計，讓家長與孩童紛紛大喊不虛此行！除了指紋採集與防身術教學的「勤前教育」外，警察局婦幼警察隊結合性騷擾、數位性別暴力、家庭暴力、跟蹤騷擾、反詐騙及性侵害防治等議題融入解謎關卡，在市政府賴淑華副秘書長化身「宇宙指揮官」，授予各組小組長「宇宙光劍」後，帶領80名10至12歲「小小宇宙警察」共同闖關蒐集寶石，讓小朋友們透過換位思考，培養同理心，不要隨意將周遭同學「標籤化」，避免產生「校園霸凌」的行為。

「小小宇宙警察」們開心、專注地參與活動。（警方提供）

副秘書長期許每位小小警察，將今天所獲得的知識與防身技巧學以致用，並與兄弟姊妹及同學分享，讓更多人學會怎麼保護自己；同時也提醒家長，孩子在求學路上出現偏差行為，家長應該靜下心來思考背後的原因，而非一昧指責，若能與孩子之間建立良好互信，彼此不僅只是「親子關係」，更能成為無話不談的「好朋友」，讓孩子知道，無論發生什麼事，「家」永遠是他最堅強的後盾！

桃園市政府警察局婦幼警察隊長期致力於本市婦幼人身安全保護，歡迎各機關、團體、社區若有婦幼安全宣導需求，可電洽婦幼警察隊或至官網申請；且不定期在臉書粉絲專頁舉辦「有獎徵答」活動，寓教於樂，各位市民朋友記得追蹤最新資訊唷！

婦幼警察隊隊長盧昱嘉表示，深受孩子喜愛、家長的信賴的桃園婦幼隊小小警察體驗營今天熱鬧登場，今年的主題是「異世界探險」特別針對時下兒少易受害之犯罪類型設定活動主題。

80名小偵探在接受「鑑識指紋採集」、「防身術」等職前訓練後，再行破解六大關卡，拼湊出主人翁逃學的真正原因，包含「家暴」、「霸凌」、「性影像」、「詐騙」，以及「酒駕」等議題。引導孩子以友善的心，關注身旁的人。同時，也學習如何尋求資源協助。

桃園市政府副秘書長賴淑華也特地代表市長張善政前來擔任「宇宙指揮官」，並且擔任關主，陪同小偵探共同解謎。盧昱嘉指出，婦幼隊希望透過每年活動的舉辦，將一顆顆的種籽向外播種，期許透過分享，讓更多的犯罪預防意識逐漸生根與擴展，讓我們都能行得安全、住得安心。