大都會對於本賽季已經不期不待，季中交易大限前陸續將陣中主力球星拍賣展開重建，甚至傳出2019年大聯盟全壘打王阿隆索（Pete Alonso）也在出售名單當中，知名體育廣播電台（WFAN）主持人利塔卡（Sal Licata）指出，大都會的球隊文化已經走向腐敗，並指出阿隆索正是讓團隊氣氛不佳的毒瘤之一。

阿隆索本季打擊率跌至單季生涯新低的2成27，但是長打能力依舊，轟出國聯第2多的35發全壘打，僅次於勇士一壘手歐森（Matt Olson）的40轟，阿隆索也成為大都會隊史首位單季4度寫下35轟的球員，可怕的是，他就只花了4個完整賽季就辦到（2020年因新冠疫情導致賽季縮水）。

大都會戰績無法達到預期，利塔卡認為隊內氣氛不佳為主因，也點名阿隆索正是球隊休息室的毒瘤，「我很難過說出這話，阿隆索是必須得走的人，但他確實就是那種自顧自的傢伙，大都會不是不能負擔他的合約，也信任他在進攻端的產量，但球隊知道如果想改變現狀，只能讓阿隆索離開，球隊文化是買不來的。」

「為什麼他們這一季這麼慘？那是因為陣中有一群自私的傢伙，他們沒有發揮團隊精神，不幸的是，阿隆索就是其中一員。」利塔卡堅信阿隆索若終生待在大都會，他會是隊史最佳打者，但從最近曝光的消息來看，利塔卡沒有把握明年球季結束將成自由身的阿隆索，會和大都會達成長約協議。