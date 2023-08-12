金磚國家峰會即將於本月22日（二）展開，根據最新的消息，想要加入金磚國集團（BRICS）的國家增加到45國，其中表示有興趣並且正式提交加入金磚集團申請的新成員是巴勒斯坦。報導稱，越來越多的國家對美元以及美國對全球金融的控制表示不滿。因此，金磚集團利用這種不滿，說服其他國家拋棄美元，改使用本國貨幣進行貿易結算。

Percentage contribution of the #G7 countries and #BRICS to the world economy by years.

1992: BRICS - 16.45%, G7 - 45.80%

2002: BRICS - 19.34%, G7 - 42.34%

2012: BRICS - 28.28%, G7 - 32.82%

2022: BRICS - 31.67%, G7 - 30.31%

Forecast-2028: BRICS-33.65%, G7-27.77%

FF: @Slavyangrad pic.twitter.com/qAu5qK955v — NeedACoffee⚡️17⚡️ (@NeedACoffeUSA) August 3, 2023

據專業區塊鏈媒體《比特時報》（Bittimes）11日報導，金磚國家集團成功說服了其他國家在跨境交易中改採本國貨幣，淡化美元的地位。巴基斯坦、伊朗、伊拉克以及東協（ASEAN）正在拋棄美元，並努力推廣本地貨幣進行貿易。

目前共有23個國家正式申請加入金磚國家集團。另外22個國家表示有意加入該集團，但尚未提交正式申請。這意味著45個國家有意願加入。

已正式申請加入金磚國家集團的23個國家包括阿爾及利亞、阿根廷、孟加拉、巴林、白俄羅斯、玻利維亞、古巴、埃及、衣索比亞、洪都拉斯、印尼、伊朗、哈薩克、科威特、摩洛哥、奈及利亞、巴勒斯坦、沙烏地阿拉伯、塞內加爾、泰國、阿拉伯聯合大公國、委內瑞拉和越南。

這樣的發展趨勢，將使美元面臨風險，不過金磚國家是否擴大的決定尚待成員國在即將到來的南非約翰尼斯堡峰會上共同決議，南非駐亞洲暨金磚5國大使蘇克拉爾（Anil Sooklal）還表示蘇克拉爾透露南非已向69位領袖發出峰會邀請，其中包含所有非洲國家元首和來自全球南方（Global South）的關鍵領袖。然而，他強調沒有邀請任何西方國家。