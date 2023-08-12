杜蘇芮、卡努颱風及接續的西南風為南部地區帶來充沛雨量，統計自7月底至8月11日下午5時，阿公店水庫集水區已累計降下426mm雨量，蓄水率由25％提升至約53％，瞬間進流量最高達每秒48立方公尺，水利署南區水資源局表示，為增進水力排砂效率及水庫永續營運，阿公店水庫自10日下午7時啟動空庫防淤操作。

南水局指出，阿公店水庫是一座以防洪為主要標的，並兼具農業灌溉及公共給水的多目標水庫，2005年更新工程完工後，為了延長水庫壽命於每年6月至9月10日汛期將洩水閘門開啟放空水庫，進行空庫防淤操作，將集水區隨雨水沖刷進入之泥沙排至水庫下游，因去年南部地區枯旱，今年上半年南部地區降雨僅為歷年同期60~70％，為因應氣候變遷降雨不確定性，故暫以水資源蓄存為優先。

南水局表示，阿公店水庫為平地型水庫且庫容小，原蓄存水源經過長達1年時間水質較差，因高雄地區目前水情正常且依氣象預報下周仍有西南風為南部地區帶來降雨，故藉由此波降雨進行空庫防淤操作，除可增加水力排砂效益並可改善水質，後續將由降雨與旗山溪越域引水進入水庫補充水源。