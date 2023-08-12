北市信義分局拍攝微電影，提醒青少年勿掉入詐騙陷阱。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

防範假投資詐騙及青少年當車手 信義警拍「騙途」溫情宣導

為防範投資型詐騙手法不斷推陳出新，詐團利用年輕人當詐騙取款車手，北市警信義分局特別由員警親自規劃、拍攝保護青春及防詐騙微電影「騙途」，並在12日PO上網首播，提醒民眾及青少年千萬不要貪圖利益誤入陷阱。

影片以青少年的心態為出發點，敘述青少年因家庭失能、交友不慎且缺乏社會經驗而加入詐騙集團，變成轉手及取款詐騙車手，更提醒民眾，不法分子會設立空殼假投資公司及不明一頁式網站，誘導受騙民眾下載來路不明的APP，先以不高的金額讓民眾投資獲利並順利出金，再以話術誘騙民眾投入更大金額，再派出取款車手當面跟民眾取款，以專業的白領上班族裝扮、假公司識別證及假公司的取款收據證明，使當事人放下戒心，得手後等投資人獲利欲再出金時，開始藉故以須額外繳交保證金等手段推託延遲，甚至直接人間蒸發。

信義分局長陳炯志表示，暑假期間青少年求職，容易因為高薪、工作輕鬆等條件誘惑，踏入求職陷阱而成為詐欺集團成員或車手，家中孩子生活如有異常，深夜未歸、流連不當場所等偏差行為；或是突然擁有大筆金錢並對此的來源交代不清，家長要多加注意平常的活動，有異狀立即通報警方、校方及教育局協助輔導其回歸正途。

另外投資應循正當管道，勿輕信來路不明管道或是網路上能讓你快速投資致富的廣告，有任何疑問可立即撥打警政署反詐騙專線165，或加入165「趨勢科技防詐達人」LINE好友，時刻接受反詐騙新資訊，以免成為詐騙的受害者。