第5屆大溪大禧以「百納祈福GO」為主題，呈現慶典中眾人齊力精神與祝福，傳承推廣無形文化資產，打造跨越當代設計與民俗信仰的祭典。（文化局提供／蔡明亘桃園傳真）

桃園市大溪普濟堂關聖帝君聖誕慶典被稱為「大溪第2個過年」，市府打造節慶品牌「大溪大禧」邁入第5年，今年酬神戲結合在地社頭藝陣與當代表演藝術團隊共演。但民代認為，傳統文化淪私人服裝走秀配角，且神明衣非新品。主辦單位澄清，當初洽談僅要求新設計關聖帝君神明衣，演出依循傳統步伐拜廟為帝君祝壽，當地各社頭神將也首次合體表演，相當開心被看見。

第5屆大溪大禧以「百納祈福GO」為主題，呈現慶典中眾人齊力精神與祝福，傳承推廣無形文化資產，打造跨越當代設計與民俗信仰的祭典，今年的酬神戲5日晚間登場，打造結合北管、神將、服裝設計與當代舞蹈的新型態跨界展演。

市議員魏筠指出，象徵大溪傳統文化的社頭，淪為私人服裝走秀的配角，普濟堂也變成設計師的展廳，誇張的是，設計師宣稱特別為這次活動設計的衣服，被眼尖民眾抓包已展覽過，音樂也沒經原創者授權。

魏筠表示，活動安排中，主辦單位沒尊重傳統文化工作者，有人反映社頭成員表演完當下，沒椅子可坐，其實扛神將非常重，沒經過訓練，真的無法擔起重任。過去5年辛苦建立的文化品牌崩壞，不會是市民樂見的，也更不是文化傳承、創新融合的榜樣。

桃園市立大溪木藝生態博物館長陳倩慧說明，每年大溪大禧皆策畫新型態酬神戲，今年策展團隊深入與地方社頭互動，發掘特色共創共演，結合8個在地社頭藝陣及4組當代表演藝術團隊共創6個表演節目。

陳倩慧說，晚會以普濟堂迎請鄰近地區友宮友廟神尊參加祝壽大典共襄盛舉的習俗為基礎，透過服裝設計師吳亮儀設計的10套神明衣及10位表演者，呈現眾神齊聚為關聖帝君祝壽意涵，並特別設計由大溪4個社頭8尊神將參與演出，依傳統步伐拜廟為帝君祝壽，打造兼具民俗意義與當代秀藝的新形態祝壽，也讓神將身上刺繡戰甲象徵的傳統工藝與創意神明衣呈現的現代時尚工藝同台匯聚。

陳倩慧表示，洽談時僅要設計師設計新的關聖帝君神明衣，另有關表演節目音樂授權，契約皆有規定需取得授權，授權文件為驗收內容之一，若有未依合約授權規定事宜，將循違約罰則辦理。至於有民眾認為未提供休息座椅給表演者，由於表演過程須頻繁穿脫服裝，擺放椅子較不便，若有需求一定會提供。