雲林縣「土庫驛可可莊園」拿下特等獎冠軍，由董事長陳盈豪（右三）代表受獎。（雲林縣政府提供／張朝欣雲林傳真）

「台灣精品可可豆評鑑」12日在雲林縣土庫鎮「土庫驛可可莊園」登場，選出特等1名、優等3名頒獎，並邀去年、前年可可豆金牌得主，與大家分享自身經驗。土庫驛可可莊園經2年多營運，已成雲林新興打卡及觀光熱點，希望藉由辦理可可評鑑活動，與各縣市業者組成台灣隊，將台灣優質可可行銷到國際市場。

「土庫驛可可莊園」原為私人園藝場，莊園董事長陳盈豪為照顧年邁失智父親，放棄大陸事業返鄉，陪伴父親進行園藝療法，得知可可對腦部有幫助，於是投入可可相關產業，並引入企業經營模式，成為土庫鎮第1個企業型地方創生，也是全台第1座可可創生莊園。

雲林縣長張麗善參加可可豆評鑒活動，表示可可近年成為熱門產業，土庫公所與土庫驛可可莊園等單位合作，舉辦「台灣精品可可豆評鑑」暨農特產行銷活動，結合可可及在地農特產，帶動土庫鎮打造出新興產業鏈，希望土庫可可豆不僅在全台廣為人知，更能進軍國際市場。

張麗善說，陳盈豪董事長因回鄉照顧父親，營造土庫驛可可莊園，「台灣可可及巧克力產業協會」則是全台最專業的可可相關產業協會，致力教導農民種植、發酵等巧克力製程，還有專業巧克力品評課程，幫助農民不只種出優質可可樹，更可作出精品級巧克力，雙方合作，將讓台灣巧克力品質更精進。

陳盈豪指出，感謝協會今年將「台灣精品可可豆評鑑」移師到雲林土庫，此次共有來自屏東、高雄、南投、嘉義、雲林等地15支隊伍報名，透過專業級評審團隊，嚴選出風味及口感達到細膩平衡的「台灣精品可可豆」，土庫驛可可莊園經過不斷改進，獲得評審肯定，首次拿下特等獎冠軍。