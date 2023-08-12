資深出版業者多感慨，十幾年前出版社賣書一切得仰通路鼻息，書賣不動都是出版社的問題，十幾年後通路仍在說書賣不好是出版社的問題，然而，如今已不再是通路為王的時代，出版社必須放棄從通路找讀者，而是為閱讀開發新的活路。

出版人陳穎青指出，過去認為靠著書店的集客力，好書會自動販賣，然而在社群時代，新書資訊的篩選漸漸從書店移到社群，通路已不再是王者的年代，出版社要掌握對某個主題有興趣的一群讀者，也要知道怎麼把書的訊息送到他們眼前。

出版社為閱讀找新活路的嘗試，新媒體、Podcast、集資預購方案等都屢見不鮮。近日遠流出版社開發全球知名的推理女王阿嘉莎．克莉絲蒂的閱讀APP「謀殺天后密室APP」，並推出整合紙、電、聲、遊的方案，希望在新媒體世界中，讓經典作品跟著讀者一起進化。

克莉絲蒂是金氏世界紀錄「人類史上最暢銷的小說家」，共出過72部長篇小說，150篇短篇小說和30多部劇本，她也是「作品被翻譯最多的書籍作者」，她的作品已發行103種語文譯本，據統計已在全球熱銷超過20億冊，連米蘭．昆德拉都曾說：「克莉絲蒂是有史以來最偉大的魔術師，她可以把謀殺案轉變成娛樂消遣」。

遠流去年便推出過「遠流正版金庸APP」，今年則是在繁體中文版20周年紀念珍藏紙本書之外，預計推出匯集全套80冊電子書的APP，除了文本，其中也包括首次為克莉絲蒂策畫錄製的Podcast「密室之聲」由台灣推理作家協會理事長冬陽、小說家蕭瑋萱主持，邀請臥斧、楊佳嫻、路那、李柏青、海德薇、林斯諺、龍貓大王、張東君等不同領域的推理愛好者導聆分享。