瓊斯盃12日下午上演效力中華白的台美混血「賀家兄弟」賀丹、賀博初次登場對手是日本大學明星隊，看到兩兄弟一出場，他們父母跟原本就住在台北的外婆頓時相當興奮，畢竟他們最想看到的，就是兩兄弟可以穿上中華隊在台灣打球。

「無論賀丹或賀博，他們從小就喜歡嘗試各種運動，像是美式足球、棒球與籃球都有打，直到四年級，他們才決定專心打籃球，畢竟這是他們的最愛，」跟外婆都穿著賀氏家族訂製衣服現身的賀媽媽表示，「他們確實打籃球越打越好。」

賀媽媽強調，既然自己小孩喜歡打球，身為父母的他們當然全力支持，甚至為了滿足來自美國各地學校球探與教練的需求，賀媽媽還特地成立一個賀氏家族推特帳號，就是把兩兄弟的比賽影片與表現清楚紀錄下來，也滿足那些球探或教練。

「後來就是變成我的臉書紀錄家族的事情，我的推特就變成兩兄弟的籃球紀錄，畢竟我在16歲之前，都不想讓兩兄弟使用社群媒體，後來等到16歲之後才慢慢讓他們使用。」賀媽媽說。

當看到比賽才開始，賀丹就抄截成功，隨即快攻完成灌籃，賀媽媽與外婆都從座位上跳了起來，且拚命鼓掌，賀媽媽說：「這次也是我們相隔7年回來台灣，外婆早已等不及看到兩兄弟在場上的表現了，希望以後我們每年都可以回台相聚。」