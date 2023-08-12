新北市一名30多歲女子疑因到親水設施遭「食腦變形蟲」入侵鼻腔，引發腦膜炎致死，消息傳出後震撼全台；為讓市民在炎炎夏日有個安全親水環境，台中市衛生局加強全市游泳池或親水設施強環境稽查與水質抽驗，其中在7月底複驗後仍有1家溫泉業者2溫泉池水質檢出有效餘氯超標，衛生局將依台中市營業衛生管理自治條例開罰。

衛福部疾管署日前公布國內第2例福氏內格里阿米巴腦膜腦炎死亡案例，新北市30多歲女子因出現頭痛、發燒、畏寒就醫，後續病程快速惡化，7日後身亡，經疫調個案在發病前曾在室內親水設施戲水，疑因鼻腔嗆水感染，事後新北衛生局到該室內游池稽查，發現泳池餘氯不符規定。

台中市衛生局指出，福氏內格里阿米巴原蟲俗稱為「食腦變形蟲」，一旦感染併發腦膜炎致死率高達99％；台中衛生局為保障民眾健康，每月都會加強轄內泳池、浴室業（含三溫暖）、溫泉業環境稽查及抽驗水質，其中游泳業及浴室業需檢測酸鹼值、自由有效餘氯、總菌落數及大腸桿菌數；溫泉業需檢測總菌落數及大腸桿菌數。

目前台中市有游泳業52家、浴室業26家及溫泉業18家，每個月都會例行稽查並抽驗水質，最近一次7月檢測結果有18家業者抽驗不符合規定，經限期改善，複驗仍有和平區，1家業者2溫泉池總菌落數超標，已依台中市營業衛生自治條例開罰1至5萬元罰鍰。

台中市衛生局指出，7月檢測結果初驗合格率81.2％，不符規定的18家，其中含泳池業10家、浴室業1家，以及溫泉業7家，複驗除和平區一家露天溫泉會館1大池1小池總菌落數超，其他17家皆已改善。

台中市衛生局長曾梓展強調，衛生局將持續進行每月不定期至各場所抽驗水質，並輔導業者加強自主管理，自主監測池水消毒頻率，環境落實清潔打掃，保障消費者權益。