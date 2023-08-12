據日本共同社12日報導，英國《金融時報》網路版11日援引日本、英國和義大利高官的話報導稱，沙地阿拉伯希望參加三國共同推進的下一代戰機開發計畫。據稱，英義態度積極，日本則表示反對。

據《金融時報》透露，日本首相岸田文雄7月訪問沙烏地與王儲穆罕默德．沙爾曼會談之際，沙烏地方面直接提出了要求。日方可能是擔憂參加國增加導致部署滯後、影響出口構想，以及敏感技術信息共享上的問題。

沙烏地的武器大多依賴進口，似乎有意透過參加戰機開發計畫，培養本國的研發能力。英國政府相關人士向該報表示，「我們認為沙烏地是戰機計畫的重要夥伴，正在致力於早日取得進展」。

去年12月，英義日就共同開發下一代戰機達成共識，簽定了「全球作戰航空計畫」 （GCAP）。日本防衛省力爭2035年前後部署。日本最初探索與美國合作，但在機體改造自由度等方面的協調很艱難。之後，出現了與英國合作的方案，義大利也加入了進來。

GCAP以之前英國提出的「暴風雨」（Tempest Fighter），以及日本的FX戰機計畫為基礎。可視為2種戰機計畫的融合。它涉及第6代戰鬥機的技術開發，包括UCAV／忠誠僚機和多工網路能力。三個國家的主要企業分別是李奧納多（Leonardo）、英國航太系統（BAE Systems）和三菱重工，有趣的是，雖然英國主導暴風雨、日本主導 FX，但GCAP沒有選出主要領導國家或公司。

聯合聲明提到，「GCAP計畫不只是新戰機的開發，也會形成可觀的經濟和工業效益，成為義大利、日本和英國的支柱產業，將為下一代尖端技術人員和工程師提供一展長才的機會。」「這計畫也考慮到了我們的盟友和潛在合作夥伴，包括美國、北約以及印太地區，都是我們設想的盟友。」

不過，GCAP是英國、日本和義大利，在沒有美國的幫助下走自己路的一種嘗試，這在如今的世界格局比較少見。根據協議，日本三菱重工與英國BAE 是主要合作者。義大利李奧那多是關鍵參與者。日本石川島播磨重工（IHI）、英國勞斯萊斯（Rolls-Royce）和義大利阿維羅航太（Avio Aero）負責發動機開發，而三菱電機、李奧那多英國分公司（Leonardo UK）和李奧那多西班牙航太（Leonardo SpA） 將負責航空電子設備。