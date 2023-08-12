英國獨立搖滾天團「The 1975」主唱馬修希利(Matty Healy)，日前在馬來西亞「Good Vibes Festival」音樂祭開唱時，在台上抨擊反LGBT族群的法律，還當眾親吻男貝斯手麥克唐納(Ross MacDonald)，因此遭趕下台，為期3天的音樂祭更被當局喊卡，造成演唱會巨大經濟損失，怒向「The 1975」求償270萬美元(約8615萬新台幣)。

「Good Vibes Festival」音樂祭日前透過律師發表聲明，表示「The 1975」行前立下書面承諾，保證表演時會遵守當地的所有規範，最後卻做出違約行為，衝擊表演藝術工作者的生計，因此求償270萬美元(約8615萬新台幣)，並警告限期7天履行賠償義務，否則會採取法律行動。

ummm? The 1975 just got banned from kl💀 pic.twitter.com/Sxsyp8MJV3 — melanie⁷ 🫧 (@vanillarumsboat) July 21, 2023

「Good Vibes Festival」音樂祭原7月21日至23日在大馬吉隆坡舉行，沒想到「The 1975」21日表演時，主唱馬修希利(Matty Healy)一邊揮舞酒瓶、一邊咒罵馬國政府「白癡」，怒嗆：「為何邀請我們來，卻限制我們與誰發生性關係」，接著男貝斯手麥克唐納(Ross MacDonald)走到他身邊時，兩人上演20秒男男吻，因此準備第七首歌時，遭請下台，還被驅逐出境，甚至害整個音樂節被取消。

「The 1975」向來支持LGBT族群，歌曲《Loving Someone》更被LGBT族群視為國歌，2019年樂團便同樣於禁止同性戀行為的「阿拉伯聯合大公國」杜拜表演嗨唱這首歌，還與一名高舉寫著「嫁給我」大字報的男粉絲相擁，甚至嘴對嘴親吻，絲毫不怕惹禍上身，事後還發文說：「謝謝杜拜，你們太棒了！我認為不會因為我的『行為』而無法再次回來。如果再給我一次機會，還是會做一樣的事。」