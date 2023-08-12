台灣酒駕防制社會關懷協會本月10日指台中市1至5月酒駕死傷數612人，為全台之冠，且今年死傷數比去年暴增超過5成，台中市議員周永鴻則說，台中市不只酒駕死傷數全台最多，各種道安指數也有惡化趨勢，顯示市府防制措施效果不彰，呼籲應「跨局處合作嚴懲重罰」。

周永鴻表示，台中市去年全市酒駕導致死亡人數多達37人、為全台之冠，今年截至5月前死亡人數為20人、也是全台最多，且今年1至5月還比去年同期暴增了約5成5，增加率同樣居全台之冠，實在很誇張。

周永鴻強調，不只酒駕釀傷亡的人數全台最多，台中市在各項道安指標的指數也有惡化情況，以今年1至5月交通事故發生件數來說，台中市車禍件數為2萬9460件全台最多，比第2名的桃園市多了9175件。

他表示，台中市在各項道安指標都位居全國最差，顯示若要有效改善此情況，不能僅靠警察強力執法就好，市府應跨局處合作，像是推廣酒後找代駕等方式；以高雄為例，市府宣示道安會議納入學生代表，能真正從民眾的角度來解決問題。

台中市警察局指出，為有效遏止酒駕肇事，警察局11日開始連續規畫3天酒駕大執法，針對易酒駕路段、飲酒處周邊加強攔檢，11日晚間共取締15件酒駕違規者、移送11人；此外，今年1至5月取締酒駕違規案件共3519件，為六都第2。

市府強調，市府持續針對大型車輛、行人及高齡者加強宣導，減少相關事故發生，防治逐步見到成效；此外，市府也加強推廣酒後代駕服務，目前全市有10家代價業者，每月服務案件平均約2500件。

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