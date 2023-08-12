副總統賴清德今(12日)將率團出訪友邦巴拉圭，也是他被提名為總統參選人後首次出訪並過境美國。賴清德昨晚在臉書透露將送給巴拉圭新任總統貝尼亞的禮物，並介紹自己的旅行用競選小物。媒體人羅旺哲指出，賴清德此次出訪不只是過境美國的行程非常低調，連隨團記者都要抽籤，顯然總統府或外交部給的經費不夠；羅也提到，若賴清德把競選小物當成禮物送給貝尼亞，國家的外交場合當成自己的選舉場合，這是非常丟人的事情，格局是不是太小了？

賴清德在臉書分享自己的旅行小物。(翻攝自賴清德臉書)

賴清德昨晚在社群平台發布影片說，「我特別準備實用的伴手禮，還把強大的靠山一起帶出國，看看我帶了哪些台灣好物」。賴清德先是分享將送給貝尼亞的禮物「GARMIN太陽能自行車錶」，可與先前蔡英文總統贈送的捷安特腳踏車一起使用，隨後提到第二樣是他的旅行小物，並一一拿出他的競選小物，包括頸枕、行李束帶、行李吊牌及隨身小包。

媒體人羅旺哲今在政論節目《新聞大白話》表示，賴清德此次過境美國的行程跟之前的預期有很大的落差，美國應該會低調、再低調，就怕賴清德會變成麻煩製造者。羅旺哲也透露，對外部分行程低調，而對內也有很尷尬的狀況，此次出訪台灣媒體需要抽籤，不是每一家媒體都可以隨團出訪，若沒抽到就只能自費到美國採訪。

羅旺哲也直言，這可能是礙於經費的問題，賴清德此次出訪可能總統府或外交部給的經費有限，因為下半年總統蔡英文可能也要出訪史瓦帝尼，期間有機會過境歐洲國家捷克和立陶宛，經費怎麼可能會給賴清德使用。

羅旺哲也提到，賴清德是以副總統的身分參加巴拉圭總統的就職典禮，如果是贈送自己的競選小物，格局是不是太小了？而且賴清德把國家的外交場合當成自己的選舉場合，這是非常丟人的事情。羅直言，賴清德光是想送自己的競選小物當就職禮物，就已經扣了一半的分數，且巴拉圭媒體也會報導，遠道而來的友邦副總統送抱枕給巴拉圭總統，恐怕也會被嘲說瞧不起巴拉圭人，賴清德真的沒有把格局放大。