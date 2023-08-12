中山分局長陳金城親自向民眾解說詐騙手法。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

反詐無所不入！北市警中山分局防詐宣導團除了平日就經常深入鄰里社區，進行反詐騙宣導外，今日也利用北市就業服務處在花博爭豔館舉辦「青銀就業博覽會」時，與市長蔣萬安一起宣導反詐騙及交通安全，以寓教於樂、老少咸宜的遊戲互動方式，提升全民反詐意識，共同預防詐欺案件發生，並針對求職詐騙案件提出宣導策略，讓民眾可以放心求職，安心就業；另現場亦同步宣導交通安全，以減少高齡行人、年輕機車騎士或其他用路人的交通事故發生。

中山分局長陳金城表示，詐騙集團利用高薪資、福利佳、免經驗及工作輕鬆等徵才條件吸引求職者應徵，或以面試名義邀約，再限制人身自由及暴力對待，強迫民眾成為詐騙集團的車手或人頭，或無意間讓自己的帳戶成為犯罪工具，提醒民眾應提高警覺，小心求證。

陳金城表示，詐騙手法不斷推陳出新，中山波麗士將利用各局處及鄰里集會場合及活動，宣導反詐觀念、教導民眾最新的識詐知能，避免成為下一個詐騙受害者，同時警方也持續加強巡邏力度，為民眾提供更安全的社會環境。