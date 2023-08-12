這樣做真的很失禮嗎？一名男網友抱怨，他為了幫準岳父過父親節，特別訂了昂貴的餐廳，還買了錢包當禮物，共花費2萬5千元左右，結果事後女友竟然大翻臉，直說要再重新考慮這門婚事，認為男網友當天沒有準備紅包非常失禮，且送的禮物也很寒酸，男網友哀號，「現在是我錯了嗎？」

原PO在《匿名公社》發文透露，和女友交往超過3年，女友表示，若是想要結婚，今年就要幫準岳父過父親節，而原PO為了給對方留下好印象，連忙點頭答應，不僅訂了高級餐廳，還買了將近5千元的皮夾當禮物，整起聚會大家都相當愉快，未料事後幾天，女友的態度大轉變，突然對原PO愛理不理。

一問之下才知道，女友爸爸嫌棄原PO準備的禮物太寒酸，連個紅包都沒有實在很失禮，要女友再仔細想想「還要繼續這段感情嗎？」原PO聽完當場傻眼，表示當天訂的餐廳一桌要價12000元，女友爸爸還加碼點了一支皇家禮炮，離去前甚至點了一堆菜外帶，最後結帳金額一共19900元。

原PO完全沒有辦法接受，他為了幫女友爸爸慶祝父親節，一共花了將近25000元，最後只是因為「沒包紅包」就被為難，他覺得完全沒有道理，然而，女友還是堅持爸爸的觀念正確，沒給長輩紅包就是很失禮，原PO納悶，「所以現在是我錯了？」

貼文一出，一票網友苦勸原PO盡速分手，「直接給他放生啦，他以為他是誰，別在那情緒勒索」、「價值觀不同，以後摩擦也多」、「分手吧，否則婚後人生會崩潰」、「請問這女的包多少錢的紅包給未來公公」、「放生，相信我這會拯救你下半輩子」、「盤子被敲了一頓還被嫌，真可憐」。