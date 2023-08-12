副祕書長賴淑華也代表市長張善政前來擔任「宇宙指揮官」，陪同小小警察闖關。(蔡依珍攝)

副祕書長賴淑華也代表市長張善政前來擔任「宇宙指揮官」，陪同小小警察闖關。(蔡依珍攝)

每年上架就秒殺的桃園市小小警察營12日登場，80名幸運學子闖關破解謎題直呼有趣。(蔡依珍攝)

每年上架就秒殺的桃園市小小警察營12日登場，80名幸運學子闖關破解謎題直呼有趣。(蔡依珍攝)

每年上架就秒殺的桃園市小小警察營12日登場，80名幸運學子闖關破解謎題直呼有趣。(蔡依珍攝)

每年上架就秒殺的桃園市小小警察營12日登場，80名幸運學子闖關破解謎題直呼有趣。(蔡依珍攝)

每年上架就秒殺的桃園市小小警察營12日登場，80名幸運學子闖關破解謎題直呼有趣。(蔡依珍攝)

宇宙解謎搶救逃家生 桃園小小警察歷險喊刺激

每年上架就秒殺的桃園市小小警察營12日登場，除了打造平行宇宙，讓80名小警察透過6大互動關卡解救逃學生，從中學習家暴、性騷、霸凌等知識，活動前5天也在臉書釋出闖關故事解謎抽獎，每天都吸引逾500人參加，希望讓更多學子從參與遊戲中，培養自我保護觀念，參與的學子都玩翻了，直呼刺激好玩。

桃園市婦幼警察隊長盧昱嘉表示，「小小警察體驗營」自2013年開辦以來深受孩子喜愛、家長信賴，過去總是上架就秒殺，今年改採抽籤制，吸引近500名學生報名，最後電腦抽出80名幸運學子參加。

盧昱嘉說，今年活動主題定調為「異世界探險」，透過故事主角「小文」因故逃學的情節揭開序幕，80名4至6年級學子早上先學習鑑識採集、防身術等職前訓練，下午則要破解6大關卡蒐集宇宙寶石，拼湊出主人翁逃學真正原因，關卡內容結合時下易犯罪類型如家暴、校園霸凌、性影像、詐騙、酒駕、跟蹤騷擾等，引導孩子用友善的同理心，進而關心身邊的人，並學會尋求資源協助，寓教於樂培養兒少自我保護意識。

副祕書長賴淑華也代表市長張善政前來擔任「宇宙指揮官」，陪同小小警察闖關，她鼓勵小小警察們將習得的經驗回去教更多的同學，讓更多不能來參加的人也能學會保護自己、保護朋友、保護家人，期許讓犯罪預防意識擴大深耕。

盧昱嘉坦言，活動礙於場地仍有許多學子無法參加，今年特別在活動前5天開始，於婦幼隊臉書釋出闖關故事內容，以有獎徵答方式傳達兒少保觀念，每天都吸引逾500人參與，除炒熱活動，也能讓預防犯罪觀念擴及更多人，寓教於樂，希望建立孩童覺察危機意識的敏感度，提升臨危不亂的應變能力，鼓勵大家追蹤桃園市婦幼隊臉書，隨時追蹤最新資訊。