美國7月生產者物價指數（PPI）年增0.8％超出預期，引發外界擔憂通膨死灰復燃，迫使聯準會再度升息，周五（11日）半導體類股淪為殺盤重心，費半指數下殺2.2%最慘，影響所及，輝達慘跌3.62%，台積電ADR重挫 近3%。值得留意的是，台積電上月20日法說，拋出美國廠量產延宕後，ADR股價直直落，已破半年線，法說至今累計跌逾11%，相較於費半、英特爾的表現更弱勢。

美國7月PPI年增0.8％，高於市場預期的0.7%，與修正後前值 0.2%，剔除

波動大的食品與能源項目後，7月核心PPI年增2.4％，與前月持平，但高於市場預期的 2.3%。

Corpay 分析師 Karl Schamotta指出，7月PPI反彈，將使Fed鷹派勢力抬頭，力挺在9月升息的立場。

道瓊指數上漲105點（或 0.3%），收 35281點；那斯達克指數下跌 76點（或 0.56%），收 13644點；標普 500 指數下跌 4點（或 0.11%），收 4464點；費城半導體指數下跌 82點（或 2.29%），收 3514點。

美股四大指數周五（11日）跌多漲少。道瓊指數上漲105點（或 0.3%），收 35281點；那斯達克指數下跌 76點（或 0.56%），收 13644點；標普 500 指數下跌 4點（或 0.11%），收 4464點；費城半導體指數下跌 82點（或 2.29%），收 3514點。

科技五大天王普遍走弱。蘋果小漲0.03%；Alphabet（Google母公司）跌 0.10%；Meta（原臉書）下跌 1.34%；亞馬遜跌 0.11%；微軟跌0.59%。

費半成分股漲跌互見。輝達重挫3.62%（NVIDIA）；應材狂殺4%；超微（AMD）下跌 2.41%；美光下跌 1.64%；英特爾上漲0.61%。台股ADR部分，台積電ADR慘跌2.96%；聯電ADR跌1.55%。

台積電7月20日法說會拋出美國廠量產延宕後，隔天股價就跳空大跌，21日台積電暴跌股價3.2%（或19元），在美掛牌ADR更慘崩逾5%，此後股價一路下探，至周五（8月11日）台積電ADR下殺2.96%至91.99美元，直接摜破半年線，上月底法說後，台積電ADR累計跌逾11.2%。

不同於台積電破半年線的疲弱表現，競爭對手英特爾目前仍守穩月線之上，多頭展現強勁支撐力道，距離半年線還有10.6%之遙；費半指數才剛跌破季線，走勢也相對抗跌，距離半年線還有5.6%左右；而輝達11日破季線，蘋果股價在季線、半年線之間震盪。