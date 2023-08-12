八德警分局今天辦理第3彈尖端刑警活動。（八德警分局提供／陳夢茹桃園傳真）

桃園市八德警分局日前舉辦尖端刑警系列活動，今天為活動第3彈，現場擺設毒品氣味組，更青少年及家長親身了解毒品對身體造成的危害。

八德警分局表示，分局於12日早上8點至下午4點，結合在地廣德社區發展協會，選於八德區廣德籃球場舉辦112年「關懷盃」3V3鬥牛賽暨反毒宣導活動。

警方說，鑒於暑假期間青少年易遭受網路詐騙、毒品誘惑，這次特別在現場擺設毒品氣味組，讓參與活動的青少年及家長親身體驗，瞭解毒品對身體造成的危害，以強化自我保護意識及反毒觀念，並互動進行「假案偵查」，解說現在青少年最易遭遇的網路誘拐、網路霸凌、網路詐騙詐欺、假愛情交友與投資詐欺等犯罪手法。

八德警分局分局長林樹國也再次提醒，呼籲青少年拒絕使用毒品麻痺自己、追求快感或逃避壓力。家長須時刻注意青少年及孩童狀況，如發現有吸毒警訊或表徵，如精神恍惚、眼神不集中、目光呆滯等特徵。

此外如若在房間內發現異常白色粉末、出現燒塑膠或不明氣味，須即時警覺與毒品有關，可撥打「毒品危害防制中心諮詢專線」0800-770-885，24小時免付費洽詢，毒防中心有專人可提供諮詢及戒治服務。

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