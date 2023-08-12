落實2050淨零排放願景，高雄市都發局攜手42個社區進行植樹行動。（高雄市都發局提供／崔正綱高雄傳真）

高市府秘書長郭添貴偕各界代表，共同種下固碳率第3名的在地樹種櫸木。（高雄市都發局提供／崔正綱高雄傳真）

落實2050淨零排放願景，高雄市都發局今日攜手42個社區，於路竹頂新園藝行舉行「2023高雄森呼吸•零碳綠生活」植樹活動，用實際行動落實綠化減碳；另外同步公告「高雄市零碳綠生活社區營造計畫」上路，透過補助鼓勵地方社區多種樹、結合淨零碳排宣導社區生態文化等特色活動，發揮社區在地特色時，還能兼顧環境永續。

都發局表示，因應全球減碳生活轉型，都發局將攜手社區推動社區營造，已於昨日公告「高雄市零碳綠生活社區營造計畫」，分別補助社區20萬元進行社造點綠美化環境改造、以及補助社區3萬元鼓勵社區植樹。

都發局指出，社區亦可結合淨零碳排宣導舉辦生態導覽、文化導覽、農創市集等特色活動的社區嘉年華，透過綠化、嘉年華2類補助，採「軟硬兼施」方式，讓社區在改造公共環境的同時，發揮在地特色、凸顯社區自明性；透過植樹綠化行動，讓社區走向淨零、環境走向永續。

今日在路竹頂新園藝行舉辦植樹活動，高市府秘書長郭添貴率都發局等局處，以及攜手42個社區一同參加，郭添貴與立委邱志偉代表共同種下固碳率排名第3的在地樹種櫸木，參與活動的社區及市議員黃明太、陳明澤、李亞築均有代表分別種下耐高溫、環境適應性強的喬木紫薇，用實際行動表達落實綠化減碳、守護家園的決心。

此外，都發局也邀請樹德科技大學橫山USR專案推動辦公室盧圓華教授，進行淨零碳排案例分享，增進社區夥伴減碳觀念，共同朝向零碳永續城市邁進。

郭添貴表示，高雄是台灣重要工業城市，碳排放量占全台20％，目前雖然已較基準年減碳13.2％，減量達877萬噸，領先各縣市並超前國家目標。為加速減碳工作推行，已制定「高雄市淨零城市管理自治條例」，宣告高雄邁向淨零城市的決心。

都發局長吳文彥指出，感謝長期關心高雄地方發展的產官學界以及10年來共同打造高雄社區宜居環境的社區協會，都發局設置2處園藝行已送出5600棵喬木供市民及社區種植，結合大家的努力已完成572處社區營造亮點；路竹頂新社區發展協會理事長表示，感謝都發局協助社區打造綠環境，社區已動員起來，要響應種樹、減碳、綠生活。

都發局提醒，社區營造相關資訊公布在都發局的官網與臉書，以及「高雄社區酷事」粉絲頁（官網https://reurl.cc/N0KK46 「高雄社區酷事」臉書https://reurl.cc/eDKKkK ）。