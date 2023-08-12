台灣民眾黨主席柯文哲（中）與大天后宮幹部一起用餐。（程炳璋攝）

柯文哲、侯友宜王不見王? 兩人前後腳赴台南大天后宮參拜

民進黨總統參選人賴清德出國訪問，同樣參選總統的國民黨新北市長侯友宜、台灣民眾黨主席柯文哲12日狂踩賴的台南「本命區」，2人先後參拜大天后宮，侯前腳剛走，柯後腳就到，彼此王不見王。

台南市號稱是賴清德「本命區」，台南市立委林俊憲曾示警，民進黨在2024年的台南市的立委選戰若掉1席，賴清德競選總統就有落選危機，讓台南市反成為國民黨、民眾黨強攻目標。

賴清德剛出國訪問，侯友宜、柯文哲同日出現台南行程，幾乎同時段參拜大天后宮，侯友宜先一步到場，接受廟方主委曾吉連贈匾「金龍獻瑞、民熙物阜」，並與在場參加餐會民眾一一握手。

侯友宜提到台灣詐騙猖獗，受害人數與金額逐年攀升，當總統最大責任就是給保障社會與國家安全，自己一生拿槍拚命顧治安，過去歷練經得起檢視，未來總統就是要給國家與社會更多的安全感。

外界擔心柯文哲參選到底，會讓在野勢力無法整合，造成賴清德漁翁得利。侯友宜回應「柯文哲想什麼我不知道」，自己堅持步伐向前行，團結所有力量，贏得最後勝選。

侯前腳一走，柯後腳就到，柯的先遣幕僚看到侯友宜時，一度脫去民眾黨背心避免尷尬，待侯離去才穿上。曾吉連另贈予「金龍獻瑞、蟠桃盛世」匾額。柯文哲向民眾表示新冠肺炎疫情之後「一切以平安為重」，祈求政黨和解、社會和諧與兩岸和平，並留下參加餐會。