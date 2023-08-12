美國貴金屬交易所總裁表示，越來越多國家對美元及美國的全球金融政策表示不滿。這種不滿正好與金磚國家聯盟（BRICS）在國際貿易中發起「去美元化」（De-Dollarisation）浪潮。對美國霸權的不滿恰好與金磚國家峰會同步，各國正在尋找美元以外的替代方案，而這個趨勢和國家所代表的地球人口，將近85%，意思即全球這麼多的人口可能會「同時」脫離美元影響力範圍。

據區塊鏈統計資訊網Coinmarketcap.com 12日報導，美國貴金屬交易所Miles Franklin總裁謝赫特曼（Andy Schectman）表示，有45個國家表示有興趣加入金磚國家聯盟。其中23個國家已正式提交申請，另外22個國家則表達了加入意願。

BRICS expansion: 85% of global population is gearing up to dump U.S. Dollar 'all at once' @ASchectman explains his thesis on how this unfolds.https://t.co/RsKRtM1fZh pic.twitter.com/8UYmJjrq3H — Michelle Makori (@MichelleMakori) August 9, 2023

如果金磚國決定納入這些國家。那麼美元可能會在跨境交易中被摒棄。謝赫特曼認為，沙烏地阿拉伯是一個重要的角色，可以帶動其他國家改採本國貨幣來採購石油。

謝赫特曼強調，如果他們加入金磚國家聯盟，最終將有全球85%的人口能夠不再依賴美元。「這些國家聚集在一起，共同努力擺脫西方霸權的束縛。我視沙特阿拉伯為打破美元主導地位和美元霸權的關鍵。」

根據謝赫特曼的說法，如果金磚國家、上海合作組織（SCO）、東協（ASEAN）和海灣阿拉伯國家合作委員會（GCC）等所有團體都放棄美元，那就代表全球85%人口放棄使用美元。

「如果將一帶一路、金磚國家、上海合作組織和歐亞經濟聯盟（EAEU）聚合在一起，這是一個非常重大的事情，」他指出。本報先前報導，上述組織都在推動本國貨幣交易，而近期更傳出上海合作組織可能會和金磚國家整合。

他總結說：「上海合作組織是全球最大的區域軍事和金融組織，代表著大約60%的歐亞大陸面積40%的全球GDP。」