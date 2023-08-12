魔術師簡子獲頒「魔術界奧斯卡-梅林獎」小金人。（簡子製造提供）

簡子登上全球知名魔術雜誌。（簡子製造提供）

台魔術師簡子10日於美國獲頒魔術界小金人「梅林獎」（Merlin Award），與來自世界各地的傑出魔術師們一同於美國拉斯維加斯領獎。簡子感謝I.M.S.的肯定，表示收到通知時非常驚訝，當時正在亞洲舉辦巡迴講座，因此決定臨時改班機去美國拉斯維加斯領獎，順道跟當地的魔術師們分享這個喜訊。

梅林獎亦稱為「世界魔術傑出貢獻獎」，是魔術界的奧斯卡獎，是國際魔術師協會（I.M.S.）對魔術師的最高肯定與殊榮。簡子不只是今年唯一的亞洲獲獎者，他也是繼劉謙在2010年獲獎後，第二位獲得「最佳原創魔術貢獻獎（Most Original Magician）」的台灣魔術師。

簡子提到，「我第一次聽說『梅林獎』就是十多年前劉謙老師拿了這個獎，從來沒想過我有機會獲得這個獎項。我在魔術產業耕耘多年，一直都沒有參與任何比賽，過去時常戲稱自己一輩子沒機會領獎，是『沒領獎』得主。」獲得這份獎項，簡子完全意料之外。

I.M.S.主席東尼‧哈辛尼（Tony Hassini）指出：「『最佳原創魔術貢獻獎』不是一個容易贏得的獎項，梅林獎的目標，是幫助獲獎者獲得他們應得的認可，我們過去也曾經頒發這個獎項給劉謙。這個獎項代表I.M.S.對簡子在魔術原創性上的最高認可，他的原創效果在魔術圈廣為人知，我們相信他的前途不可限量。」

簡子在十六歲那一年，看到日本魔術師 Cyril 的表演，一頭栽進了魔術當中。如今三十二歲的他，不只獲得梅林獎殊榮，去年也多次登上歐美魔術雜誌的封面人物，他更是第一位受邀至美國，參與魔術圈指標性講座「Penguin LIVE」錄製的台灣魔術師。

獲得梅林獎後，下一步有什麼規劃？簡子指出，他現在除了每年自費舉辦「台灣線上魔術大會」，推廣魔術給觀眾，也正在籌備電視節目與魔術專場。簡子認為魔術在台灣的普及程度遠遠落後歐美，必須讓觀眾看到更多好的表演，才能讓魔術更加深植人心。