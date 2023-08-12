星展銀行（台灣）12日起，取得行花旗（台灣）銀行消費金融業務及客戶權利，並利用周末時間進行44家花旗分行及營業部的招牌和內部改裝。位於消費人潮密集的信義區營業部，12日進行招牌更換工程，吸引許多路人駐足觀看，不少花旗員工也特地前來，依依不捨拍照留念。

星展銀行表示，自8月11日（週五）下午3時30分起至14日（週一）上午8時59分止，星展、花旗進行系統更新，兩家金融服務都暫停服務，如有透過ATM進行提款、轉帳、繳稅費與繳納星展銀行（台灣）貸款與信用卡款等需求，也請預先安排。8月14日（週一）上午9時00分起恢復各項服務。

經過12、13日趕工之後，花旗各地分行自此消失在台灣市場，14日全部改換為星展銀行的紅黑企業識別，全新呈現在台灣消費者及顧客面前。

在分行換裝的同時，星展、花旗的IT系統正在忙碌整理交換的資料，據悉金管會也指派人員緊盯，及至目前尚為平安。實際情況將在14日上午，由星展舉辦的市府分行揭幕中，星展銀行（台灣）總經理黃思翰將詳細說明。