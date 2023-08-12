日本連鎖便利商店全家與泰國零售業巨擘尚泰集團的特許經營合約在5月底到期後，全家在10日宣布退出泰國市場，形同開啟大門讓競爭對手7-ELEVEN加強在當地市場的主導地位。

日經亞洲（Nikkei Asia）報導，全家目前在泰國的約200家門市，將在今年剩餘期間轉換成尚泰集團（Central Group）旗下連鎖小型超市Tops Daily。

根據德國線上統計數據平台Statista的資料，截至去年9月，全家在泰國的便利商店市場占有率排名第4。7-ELEVEN則名列第一，有1萬3000多家門市，市占率約80%。

泰國的7-ELEVEN是由當地重要聯合企業卜蜂集團（Charoen Pokphand Group）取得特許經營合約負責營運。

全家在1992年透過合資企業進入泰國市場，隔年第一家門市開張。全家表示，儘管目前將退出泰國市場，但「我們積極推展海外業務的決心沒有改變，我們將繼續擴大規模」。