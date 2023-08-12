印度國會人民院（下議院）在剛結束的會期中提出新的法案，希望取代英國殖民時期的老舊刑法，對於針對女性及兒童的犯罪給予重罰，最嚴重可判處死刑。

印度國會「季風會期」（Monsoon Session）於7月20日開議、昨天結束，內政部長夏哈（Amit Shah）在人民院提出新法案，準備取代1860年印度刑法。

夏哈在開場致詞時說，印度過去一直奉行英國殖民時期制訂的法律，殖民時期法律旨在懲罰，而新法旨在帶來正義，以及更妥善地保障人民權益。

新的刑法法案有356節條文，少於舊版刑法的511節，夏哈表示，新法對女性與兒童的犯罪以及其他社會問題，給了更多的關注。

根據新法案，性侵犯將被判處10年以上有期徒刑或終身監禁；集體性侵、性侵過程中致使受害人死亡或永久昏迷，將判處20年以上有期徒刑或終身監禁；性侵未成年女子最高可判處死刑。

另外，以隱藏真實身分、承諾迎娶、聘雇或升遷等方式，誘騙女性發生關係，可判處最高10年有期徒刑；舊刑法沒有明確納入此類犯罪，導致辯控雙方只能各自解讀其他法條作攻防，引發許多爭議。

若法條通過，在印度時常發生，利用欺詐前提與方法，獲得女方默許的性交，將不再被視為合法行為。

新法案同時也刪除了禁止「違反自然規則」性行為的條文，意味著合意的同性交合將不會再受到懲罰。

在針對兒童犯罪方面，棄養、不當處理屍體、兒童販運等，懲罰從10年有期徒刑起跳。

另一方面，根據新的法案，犯下輕微罪行者，例如偷盜價值5000盧比（約新台幣2000元）以下的財物、公務員非法進行買賣、酒後鬧事、自殺未遂等，將被判社會服務；之前，印度刑法沒有社會服務這樣的懲罰。

新法案其他重要變革還包括把危害國家主權、煽動叛亂等罪行的懲罰，從3年起跳增至7年起跳，最重為終身監禁；暴民圍毆受害人致死以及私下處決等行為，也可判處死刑。

除了新的刑法法案之外，夏哈還提出另兩項法案來取代1872年印度證據法以及1973年刑事訴訟法，這3項法案已被送入常設委員會審查，將來三讀通過後再送往參議院（上議院）進行同樣的程序，兩院均過關後將呈遞總統簽名批准後施行。