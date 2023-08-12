有些人談感情相當慎重，不會輕易進入戀愛關係，不過也有人是情場高手，動不動就和人搞曖昧，把對方撩得心花怒放、內心小鹿亂撞。知名運勢網站《摘星工廠》就點名3星座異性緣極佳，並且熱衷於和別人搞曖昧，讓人又愛又恨。

▍雙子座

雙子座個性開朗、幽默風趣，加上能說會道，很懂得討人歡心，因此異性緣十分出眾，即便已經有對象，但是若遇到其他異性示好，他們也會因為好奇心或是新鮮感而大搞曖昧。

▍雙魚座

雙魚座個性敏感多情，加上耳根子軟，禁不住異性的誇讚和討好，容易被人逗得心花怒放。尤其是雙魚座容易拿不定主意，經常徘徊在幾個異性之間，且各自都有一些只有彼此才懂的默契，一旦養成習慣，雙魚就愈發無可自拔。

▍天秤座

天秤座個性隨和友善，讓人忍不住想要親近，加上高超的交際手腕，異性緣十分不錯。加上對人際互動的界線比較開放，雖然平時不太拈花惹草，但天秤座經常為了所謂的「平等」而搞曖昧，遇到不喜歡的人表白，也會基於補償心理而關懷對方。